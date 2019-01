100 Post-Kader fliegen zum Meeting nach Vietnam

Das Kader von Swiss Post Solutions (SPS) hat sich sich «heuer einen exotischen Ausflug» gegönnt, wie blick.ch berichtet. Das jährliche Treffen fand am 21. und 22. Januar in der vietnamesischen Hauptstadt Ho-Chi-Minh-Stadt/Saigon statt, dem Hauptstandort von SPS in Asien. Der grösste Teil der über 100 SPS-Chefs sei aus Europa auf Firmenkosten angereist, wie die Zeitung schreibt. Die Post-Tochter beschäftigt weltweit rund 7000 Angestellte.

Zu den genauen Ausgaben des Treffens will die Post demnach keine Stellung nehmen. «Die Gesamtkosten für das diesjährige Meeting mit rund 100 Teilnehmern entsprachen exakt den Kosten der Vorjahre und bewegen sich im normalen Rahmen für die Reise dieser Grössenordnung», erklärt Sprecherin Léa Wertheimer. Die SPS sei eine global aktive Tochtergesellschaft. Da ergebe es durchaus Sinn, dass man sich alternierend an verschiedenen Standorten treffe, wird die Mediensprecherin zitiert.

Kritik der Gewerkschaften

Syndicom-Sprecher David Roth kritisiert: «Für die Angestellten sind die Arbeitsbedingungen bei der SPS miserabel. Für das Management ganz offensichtlich nicht». Das «Luxusreisli» nach Vietnam zeige, wie abgehoben das Kader sei. Die Gewerkschaft verlangt, dass die Kosten für den Vietnam-Trip offengelegt werden.

Gemäss Recherchen von «Blick» soll auch Post-Chef Ueli Hurni am Meeting in Ho-Chi-Minh-Stadt teilgenommen haben. Er soll – wie SPS-Chef Jörg Vollmer – Business Class geflogen sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Business-Ausflug der Post für Kritik sorgt. Im Jahr 2016 etwa, als einige Postmanager für einen Workshop in Mallorca tagten.

