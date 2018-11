Post-Tochter lässt für 11.70 Fr schuften

Antonio Londono arbeitet in Genf und im Waadtland als Zeitungsverträger für die Genfer Firma Epsilon. Diese ist eine 100-Prozent-Tochterfirma der Post. Seit 2011 sei sein Stundenlohn nie gestiegen, wie SRF berichtet. Gegenüber «10vor10» sagt Londono: «Mein Septemberlohn war 1977 Franken. Ich weiss nicht, wie ich von diesem Lohn in Genf leben kann.»

Er fährt von Montag bis Samstag ab drei Uhr früh zwei Touren für mindestens 4,5 Stunden. Die Arbeit entspricht einer 60 Prozent-Anstellung und würde auf 100 Prozent gerechnet einen Monatslohn von 3100 Franken ergeben. Das Problem sei jedoch, dass Epsilon weniger Zeit für die Touren berechne als effektiv benötigt würde, so Personalvertreter. Wie Recherchen von SRF weiter zeigen, laufen bereits Untersuchungen gegen die Post-Tochter.

«Sollte es nicht geben»

«Im Kanton Genf untersteht die Firma Epsilon dem gesetzlichen Mindestlohn in dieser Branche von rund 20 Franken. Bezahlt sie diese Löhne nicht, sind Bussen möglich», so Joel Varone, Präsident der paritätischen Arbeitsinspektoren des Kantons Genf. Personalvertreter der Epsilon-Mitarbeitenden hatten die Gewerkschaft Unia über die Umstände informiert. «Die tiefsten Stundenlöhne liegen bei 11.70 Franken laut unseren Schätzungen», sagt Unia-Sekretär Alessandro Pelizzari. Man gehe davon aus, dass rund 100'000 Franken an zu wenig bezahlten Löhnen nachbezahlt werden müssen.

Epsilon wollte sich laut SRF zu den Vorwürfen nicht äussern. Die Post versprach gegenüber «10vor10» Massnahmen zu ergreifen, um die Situation in der Westschweiz zu korrigieren. Post-Sprecher Oliver Flüeler erklärt: «Stundenlöhne von 11.70 Franken sollte es nicht geben.» Zudem strebe man jetzt einen Gesamtarbeitsvertrag an.

