Post automatisiert bis zu 40 Vollzeitstellen

80'000 Kleinwarensendungen schwappen mittlerweile täglich aus Fernost in die Schweiz. Innerhalb von fünf Jahren hat sich die Menge der «China-Päckli» damit fast verzehnfacht. Um die Flut an Importsendungen auch künftig bewältigen zu können, investiert die Post 70 Millionen Franken in die Anschaffung einer neuen Sortiermaschine, wie die «Handelszeitung» schreibt.

Umfrage Die Maschinen... ...werden bestimmt noch mehr Jobs kosten

...werden mittelfristig neue Jobs generieren

...braucht es einfach nicht

...sind nicht mehr aus dem Joballtag wegzudenken

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Die Anlage soll 2020 in Zürich-Mülligen in Betrieb genommen werden. «Mit der heutigen Sortierung stossen wir bis 2020 an eine Grenze. Wir können nicht mehr weiterwachsen, ohne Qualitätseinbussen in Kauf zu nehmen», begründet Post-Sprecher Oliver Flüeler gegenüber der Zeitung den Investitionsentscheid.

Personalkosten gespart

Mit der geplanten Automatisierung der Sortierung von Kleinwarensendungen spart der Gelbe Riese vor allem Personalkosten ein. Denn bislang sortierten die Pöstler in Mülligen die kleinen Importsendungen grösstenteils von Hand.

Künftig erledigt eine Maschine diese Arbeit. Deshalb fallen aufgrund der Anschaffung der Anlage 30 bis 40 Vollzeitstellen weg. Zu Entlassungen soll es aber nicht kommen: «Wir gehen davon aus, dass der Abbau mit den natürlichen Fluktuationen bis zur Inbetriebnahme erreicht werden kann», sagt Flüeler.

(rkn/sda)