Post will Kontingente an 100 Versender vergeben

Die Post hat angekündigt, dass sie für die grössten 100 Paketauftraggeber Paketkontingente einführen will. Dies geht aus einer Mitteilung hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Man könne die schiere Menge an Paketen nicht mehr bewältigen, sagt die Post-Sprecherin laut «CH Media». 2300 Angestellte seien am Mittwoch krank geschrieben gewesen, 65 davon wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Damit aber noch nicht genug. Die Personalausfälle seien noch gravierender. Denn hinzu kommen 2500 Personen, die nicht zur Arbeit erscheinen können, weil sie zu einer Risikogruppe gehören. Deswegen hatte die Post bereits in der letzten Woche ihre Dienstleistungen herunter geschraubt und die Zustellung von Sperrgut eingeschränkt. Die neue Massnahme ist aber noch einschneidender.

Bedauernswert aber notwendig

Ein Händler, der von den Kontingenten betroffen ist, ist laut «CH Media» beispielsweise Lehner Versand aus Schenken, LU. Hier dürfen nur noch 3000 Pakete pro Tag verschickt werden.

Normalerweise beläuft sich das Paket-Volumen aber auf rund 5000 Stück pro Tag.

Bei der Post wird die Massnahme bedauert, sie sei aber notwendig. Nur so könnten die Schutzmassnahmen des Bundes eingehalten werden. Bevor die neue Regelung umgesetzt wird, soll am Freitag aber zuerst nochmals das Gespräch mit den Kunden gesucht werden. Ausserdem muss noch ein Antrag beim Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation eingereicht werden.

Forderungen an die Post

Auch der Verband des Schweizerischen Versandhandels (VSV) teilt mit, dass es sich um eine äusserst einschneidende Massnahme handle, die eine grosse Tragweite habe. Denn viele Online- und stationäre Händler haben ihre Kapazitäten aufgestockt, um die steigenden Online-Nachfrage zu bewältigen.

Um dies zu verhindern, stellt der VSV einige Forderungen an die Post. Einerseits soll die Verarbeitung von Paketen mit einem Schweizer Absender priorisiert werden. Ausserdem sollen kleinere Pakete künftig auch über den Briefkanal verschickt werden können, da während der Corona-Krise sowieso weniger Briefe verschickt werden und daher die Kapazitäten vorhanden seien.

(doz)