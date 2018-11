Post verzichtet auf Handy-Geschäft in 600 Filialen

Neben den üblichen Dienstleistungen bietet die Post in ihren Filialen auch ein Telecomsortiment an. So kann man beispielsweise ein Mobilabo von Swisscom lösen oder auch gleich ein neues Handy kaufen. Damit wollte der Bundesbetrieb die Rentabilität verbessern. Doch damit soll jetzt Schluss sein, wie der «TagesAnzeiger» berichtet.

Denn: Das Business schreibt rote Zahlen. Letztes Jahr verzeichnete die Post ein Defizit von 22,7 Millionen Franken. Das Bedürfnis der Kunden nach Telecomangeboten in den Filialen ist klein, die Verkaufszahlen unbefriedigend. Dies belegt ein Dokument, das der Zeitung vorliegt. Wie im entsprechenden Papier steht, will sich die Post in 600 Filialen von diesem Geschäftszweig trennen. Unter anderem sind Niederlassungen in Koppigen BE, Grellingen BL und Niederweningen ZH betroffen. Zu einem direkten Stellenabbau soll es laut der Post nicht kommen.

Kostenpflichtige Serviceleistungen

In weiteren 20 Filialen in der Deutschschweiz soll das Telecomangebot verkleinert werden, etwa an den Standorten Belp BE, Uster ZH und Birsfelden BL. Billigmarken wie M-Budget (Swisscom) oder Yallo (Sunrise) werden dort Marken wie Swisscom, Sunrise und Salt ersetzen. Wie Swisscom-Sprecher Sepp Huber auf Anfrage des «TagesAnzeigers» sagt, habe man bereits gemeinsam mit der Post entschieden, Swisscom-Produkte ab Ende August 2018 nicht mehr in Postfilialen anzubieten.

Die Anpassungen seien derzeit am Laufen, sagt Postsprecher François Furer und ergänzt, dass in den selbst betriebenen Niederlassungen Prepaid-SIM-Karten nach wie vor aufgeladen werden können. Weiter testet die Post kostenpflichtige Serviceleistungen wie die Inbetriebnahme von Smartphones oder den Transfer von Daten.

(dmo)