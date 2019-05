Post vermittelt Kunden an Concordia-Versicherung

Wer im Raum Luzern einen Brief am Postschalter abgibt, dem wird nach der Entgegennahme gleich noch ein Beratungsgespräch bei der Krankenkasse Concordia angeboten. Im Rahmen eines Pilotprojekts agiert die Post seit einem Monat in zehn Filialen in Luzern, wo die Concordia ihren Hauptsitz hat, neu auch als Vermittlerin der Krankenkasse.

Bildstrecken In der Migros kann man nun auch Päckli versenden

Wenn der Kunde sein Einverständnis gibt, leitet die Post seine Daten an die Krankenkasse weiter, damit diese mit ihm in Kontakt treten kann, wie die «Aaargauer Zeitung» berichtet. Zudem erhält der Kunde am Schalter einen Concordia-Flyer und den Kindern wird mit Concordia-Klebern eine Freude gemacht. Auch einige Filialen in Lausanne sind beim Pilotprojekt der Post dabei.

Post will das Schaltergeschäft ankurbeln

Das Projekt dauert laut eigenen Angaben noch bis Ende Juni. «Es handelt sich um einen Markttest. Dabei wird geprüft, ob Kundinnen und Kunden in Postfilialen Interesse an einer unverbindlichen Beratung durch einen Krankenversicherer haben», sagt Post-Sprecherin Masha Foursova zur «Aargauer Zeitung».

Foursova erklärt: «Es handelt sich um einen Markttest. Dabei wird geprüft, ob Kundinnen und Kunden in Postfilialen Interesse an einer unverbindlichen Beratung durch einen Krankenversicherer haben.» Dass die Post immer wieder mit mit unterschiedlichen Partnern zusammenarbeitet, ist nichts Neues. So bieten Postmitarbeiter ihren Kunden unter anderem auch Versicherungen der Mobiliar an. Die Post will so ihr stark rückläufiges Schaltergeschäft rentabel machen.

Concordia bezahlt Post nichts

Laut Concordia erhält die Post für ihre Vermittlungstätigkeit während des Markttests von der Concordia keine Provision und keinerlei finanzielle Entschädigung.

Bei Gesundheitspolitikern kommt das Pilotprojekt von Post und Concordia nicht gut an. Der Luzerner Ständerat Damian Müller (FDP) fragt sich, ob die Vermittlung eines Beratungsgesprächs zum Service public gehört. «Das Parlament hat klar gesagt, dass es die Vermittlertätigkeiten einschränken will. Wenn die Concordia nun nach neuen Möglichkeiten sucht, riskiert die Branche weitere Regulierungen», sagt er zur «Aargauer Zeitung». Müller spricht damit den Entscheid von National- und Ständerat im Frühjahr an, Telefonanrufe von Krankenkassen zu verbieten.

Heikle Zusammenarbeit

Auch der Luzerner CVP-Ständerat Konrad Graber, Mitglied der Gesundheits- und Sozialkommission sowie der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen, findet die Zusammenarbeit zwischen Post und Concordia ungünstig. Es sei «sehr heikel – gerade im Kontext der Diskussionen über das Verbot der Telefonvermittlung und der Maklerprovisionen».

(dv)