Pöstler kann Nachmittags-Päckli nicht mitnehmen

Der Leistungsabbau bei der Post führt bei einigen Postagenturen zu absurden Regeln: Sie dürfen A-Post-Päckli, die am Folgetag ausgeliefert werden sollen, nur bis 12 Uhr entgegennehmen – obwohl der Abholfahrer erst am Abend kommt. So beispielsweise in der Postagentur in der Axa-Filiale in Aarau, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Umfrage Kommt Ihre A-Post am Folgetag an? Ja, immer

Nein, nie

Manchmal

Ich verschicke keine A-Post

Dort werden zwei verschiedene Stapel mit A-Post-Paketen gemacht: Einer mit den Paketen, die vor 12 Uhr aufgegeben werden – den nimmt der Abholdienst am selben Abend mit. Der andere Stapel besteht aus A-Post-Paketen, die nach 12 Uhr aufgegeben werden. Dieser wird vom Postboten erst am Folgetag mitgenommen und ins Sortierzentrum gebracht.

Warum kann der Abholfahrer nicht einfach alle A-Post-Päckli, die zum Versand bereit sind, am selben Tag noch mitnehmen? Die Post erklärt dieses Vorgehen mit Engpässen in den Paketzentren. Aus Kapazitätsgründen sei nur in den 200 grösseren Filialen eine Paketaufgabe der Priority-Pakete bis 16 Uhr möglich, erklärt eine Sprecherin. Für alle anderen Filialen gelte Annahmeschluss am Vormittag, spätestens bis 12 Uhr. Dies sei einheitlich geregelt.

Alle drei Tage schliesst eine Poststelle

Die Post hatte 2016 angekündigt, bis 2020 die Zahl der eigenen Filialen von 1320 auf 800 bis 900 zu reduzieren. Grund für diesen Leistungsabbau seien rückläufige Zahlen bei der Päckli-Post. Soll das Ziel in der gesetzten Frist erreicht werden, wird bis dann im Schnitt alle drei Tage eine Poststelle schliessen. Die Anzahl Postagenturen ist hingegen seit 2016 von 850 auf 1033 gestiegen. In zwei Jahren sollen es 1200 bis 1300 sein.

(dv)