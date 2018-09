Werden Hypotheken nun günstiger?

Aus PostFinance könnte eine richtige Bank werden. Bislang durfte sie keine Kredite und Hypotheken vergeben. Dieses Verbot will der Bundesrat aufheben, wie am Mittwoch bekannt wurde. Aber: Die Gesetzesvorlage muss noch ausgearbeitet werden und durchs Parlament kommen.

Wieso kommt es zu der überraschenden Wende?

PostFinance drängt schon lange darauf, Kredite und Hypotheken vergeben zu dürfen. Letztes Jahr brach ihr der Ertrag ein, weil sie nicht im Kreditgeschäft mitmischen darf. Um effizienter zu werden, kündigte sie diesen Juni den Abbau von 500 Jobs an. Eventuell hat dies den Bundesrat umgestimmt.

PostFinance gehört dem Staat, vergibt so der Staat auch bald selbst Kredite?

Der Bundesrat will PostFinance zumindest teilweise privatisieren. Die Post, und damit der Bund, soll aber Mehrheitsaktionär bleiben.

Werden die Zinsen günstiger, wenn eine neue grosse Bank dazukommt?

«Die Überhitzung am Kreditmarkt könnte zunehmen», sagt der Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kunz von der Universität Bern. Durch die neue Konkurrenz dürften noch mehr Kredite zu besseren Konditionen vergeben werden. «Es könnte dazu kommen, dass nicht tragbare Kredite und Hypotheken an Kunden vergeben werden.» Bislang ist Raiffeisen die grösste Hypothekarbank der Schweiz. Laut Kunz dürfte sie den stärkeren Wettbewerb verkraften. Kleinere Kantonalbanken und Regionalbanken dagegen wohl nicht.

Ist PostFinance als teilstaatliche Bank nicht im Vorteil gegenüber anderen Banken?

Sie hat einen Wettbewerbsvorteil, weil der Staat im Krisenfall einspringen muss, selbst wenn die PostFinance gemäss dem bundesrätlichen Vorschlag teilprivatisiert wäre. Dasselbe gilt für fast alle Kantonalbanken. Sie haben eine unbeschränkte Staatsgarantie. Das heisst: Im Fall eines Konkurses sorgt der Staat dafür, dass kein Kunde Geld verliert.

Fallen nun die Negativzinsen bei der PostFinance? Sie hat die ihr verbotene Hypothekenvergabe jeweils als Argument für die Negativzinsen vorgebracht.

Auch andere Grossbanken fordern Negativzinsen von ihren Kunden. PostFinance ist damit nicht die einzige, aber sie leidet besonders unter den allgemeinen Niedrigzinsen und kann dies nicht durchs Kredit- und Hypothekargeschäft abfedern. «Wir werden die Negativzinsen überprüfen», sagt PostFinance-Sprecher Johannes Möri zu 20 Minuten.

Was passiert jetzt weiter?

Nun fängt die politische Diskussion an. Dabei geht es gleich um zwei heisse Eisen: Die vom Bundesrat vorgeschlagene Teilprivatisierung der PostFinance. Und die Lizenz zur Kredit- und Hypothekarvergabe durch die Post-Tochter. Einige Parteien reagierten am Mittwoch sogleich: Die SP spricht sich gegen eine Teilprivatisierung aus, sie ist aber für den Einstieg ins Hypothekargeschäft. Die SVP befürwortet dagegen eine Privatisierung, und zwar eine vollständige. Die neue Postbank solle das Risiko selbst tragen, eine Staatshaftung müsse entfallen.