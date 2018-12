«Wegen der Prämien machen wir kaum Mittag»

Leistungslöhne sind eigentlich nur dann sinnvoll, wenn man mit Prämien über einen vernünftigen Grundlohn hinaus kommen kann. Ist dieser aber schon sehr tief, wird die Belastung unheimlich gross. Kann man nur noch existieren, wenn man den Kunden irgendwelche Produkte aufschwatzt, setzt das falsche Anreize. Der Prämiendruck führt zu schlechtem Handeln. Das ist auch unternehmerisch ungut.Das Hauptproblem ist, dass im Verkauf der Erfolg abhängig ist vom Kunden. Man kann sich noch so viel Mühe geben – letztlich muss ja der Kunde etwas kaufen. Das führt manchmal zu einem absoluten Kontrollverlust und einem Ohnmachtsgefühl. In anderen Jobs kann man hingegen gute Arbeit leisten, indem man sich einfach besonders anstrengt.Ist man einmal in diesem Lohnsystem, wird es schwierig. Diesen Druck kann man nicht einfach wegzaubern, wenn es darum geht, ob der nächste Lohn nun ausreicht zum Leben oder nicht. Am besten ist es darum, solche Lohnmodelle wenn möglich zu meiden.*Felix Frei ist Arbeitspsychologe bei AOC Consulting