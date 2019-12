Preis für Ski-Tageskarte schnellt auf 103 Fr hoch

Pulverschnee und Sonnenschein: In den Bergen herrschen derzeit perfekte Bedingungen zum Skifahren. So strömen auch am letzten Tag des Jahres Tausende Wintersportler auf die hiesigen Pisten. Doch der Schneespass kann teuer sein.

So muss ein Erwachsener am 31. Dezember für eine Tageskarte für das gesamte Oberengadin 103 Franken hinblättern. Ein Jugendlicher zwischen 13 und 17 Jahren bezahlt 68.50 Franken. Grund für die teuren Tickets sind dynamische Preise.

«Ein Skitag mit der Familie wäre zu teuer»

An diesem Preismodell hat Leser N. keine Freude. Er macht derzeit im Oberengadin Ferien: «Ein Tag Skifahren mit der ganzen Familie wäre mir bei diesen dynamischen Preisen zu teuer», sagt er zu 20 Minuten.

Die Tickets können die Wintersportler auf der Plattform Snow-Deal.ch kaufen. Dort bewerben die Oberengadiner Bergbahnen die Tickets zu Preisen «ab 45 Franken». Für Leser N. ist das irritierend: «Da trifft einem der Schlag, wenn ein Ticket dann bei schönem Wetter und Spontanbuchung über 100 Franken kostet.»

Sinkende Preise Anfang Jahr

Ein Vergleich auf der Website des Skigebiets zeigt: Der 31. Dezember ist mit 103 Franken für eine Tageskarte einer der teuersten Tage im Jahr. Bereits an den ersten Tagen des neuen Jahres gehen die Preise leicht zurück: Das Ticket für einen Erwachsenen kostet am 1. Januar 98 Franken, am 5. Januar 89.50 Franken (siehe Bildstrecke oben).



Mittlerweile haben viele Skigebiete dynamische Preise eingeführt. Das soll die Pisten wieder füllen. Das heisst: Wenn das Wetter schön ist und viele Ski fahren wollen, steigen die Preise. Umgekehrt verhält es sich bei schlechterem Wetter und geringer Nachfrage. Dann profitieren die Gäste von attraktiveren Preisen. Entsprechend günstiger sind Frühbuchungen.

Immer mehr Frühbucher

Die Oberengadiner Bergbahnen verteidigen ihr Preismodell. «Wer spontan bucht für einen Tag, an dem das Wetter perfekt ist und alle anderen auch fahren wollen, zahlt eben höhere Preise», sagt Sprecher Thomas Rechberger auf Anfrage. Das sei nichts Neues.

Mittlerweile hätten die Gäste gelernt, mit den dynamischen Preisen umzugehen. «Gegenüber der Vorjahressaison hat sich die Zahl der Frühbucher verdoppelt», sagt Rechberger. Diese Gäste hätten Tageskarten ab 45 Franken gekauft. Das Feedback der Gäste sei daher fast ausschliesslich positiv. «Vor allem viele Familien haben sich für diese tiefen Preise bedankt.»

Leser N. will im alten Jahr nichts mehr von teuren Skitickets wissen. «Ich bin froh, dass meine zwei Kinder noch am Nachwuchslift mit Lochkarte fahren.» Er selber hat sich heute die Langlaufski angeschnallt. «Das ist definitiv günstiger», meint der Leser.