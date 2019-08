Schweizer Mayo kostet in Deutschland die Hälfte

Dass ausländische Markenartikel in Deutschland meist billiger angeboten werden als in der Schweiz, ist nicht neu. Dass aber auch Schweizer Markenhersteller ihre Produkte im Ausland günstiger verkaufen als im Inland, verwundert.

Umfrage Gehen Sie zum Einkaufen ins grenznahe Ausland? Ja, regelmässig.

Ich mache ab und zu einen Grosseinkauf.

Nein, ich unterstütze den Schweizer Detailhandel.

Nein, ich kaufe nur noch im Internet ein.

Etwas anderes.

Wie die CH Media schreibt, hätten Testkäufe bei Coop, der zu Edeka gehörenden Einzelhandelskette Hieber, der Drogerie Müller und den jeweiligen Internetshops gezeigt, dass es die Produkte in Deutschland tatsächlich meist günstiger als in der Schweiz zu kaufen gibt.

Caffè Latte 73,8 Prozent teurer in der Schweiz

So kosten Zweifel-Chips in der Schweiz 2,26 Franken. In Deutschland erhält man das gleiche Produkt für umgerechnet 1,89 Franken. Es ist damit 19,6 Prozent günstiger. Auch die Ricola Kräuterbonbons sind in der Schweiz fast 50 Rappen teurer. Bei der Thomy-Mayonnaise und dem Caffè Latte Cappuccino von Emmi ist der Preisunterschied noch grösser.

Die Thomy-Mayonnaise kostet in Deutschland umgerechnet 0,71 Franken. In der Schweiz gibt es das Produkt für 1,35 Franken im Angebot. Das sind satte 89,9 Prozent mehr. Ähnlich sieht es beim Caffè Latte Cappucino aus. Während er in Deutschland für 0,48 Franken erhältlich ist, kostet er in der Schweiz o,83 Franken und ist damit 73,8 Prozent teurer.

Und was sagen die Hersteller zu den Preisunterschieden? Laut CH Media fällt die Antwort bei fast allen gleich aus. So heisst es, dass die Differenz nicht ihnen zugute komme, sondern auf höhere Produktionskosten in der Schweiz zurückzuführen sei. Zudem betonen die Hersteller, dass der Verkaufspreis und somit die Marge durch den Handelspartner definiert wird. Damit würden die Detailhändler ihre eigene Preispositionierungen verfolgen.

(mon)