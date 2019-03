Wohnen in der Schweiz wird jetzt günstiger

Gute Neuigkeiten für alle, die auf der Suche nach einer Mietwohnung oder einem Eigenheim sind: Der Februar bringt eine erneute Entlastung für das Wohnbudget.

Dies weisen die aktuellen Zahlen des Swiss Real Estate Offer Index aus. Die Angebotsmieten sind im vergangenen Monat um 0,5 Prozent gesunken und auch die Preise für Wohneigentum haben leicht nachgegeben.

Für eine typische Wohnung mit einer Fläche von 100 Quadratmeter wird derzeit eine Monatsmiete von rund 2140 Franken verlangt. Noch deutlicher wird die Tendenz sinkender Mieten beim direkten Vergleich mit dem Vorjahr: Für diesen Zeitraum beträgt der Abschlag satte minus 1,7 Prozent.

Regionale Unterschiede

Wie gewohnt zeigt die Mietpreisentwicklung klare regionale Unterschiede auf. So sind die Angebotsmieten in der Zentralschweiz sogar um 1,0 Prozent gesunken. Auch die Genferseeregion, die generell ein hochpreisiges Pflaster für Wohnungssuchende ist, zeigt eine überdurchschnittliche Entlastung von Minus 0,8 Prozent.

Eine leichte Zunahme der Mietpreise verzeichnet das Tessin mit einem Plus von 0,3 Prozent. Kaum eine Veränderung weisen hingegen die Regionen Zürich, Nordwestschweiz und Espace-Mittelland auf (+0,1 Prozent).

Eigentum wird günstiger

Wer sogar über einen Eigenheim-Kauf nachdenkt, profitiert jetzt von einem leichten Rückgang von 0,1 Prozent. Damit kostet im schweizweiten Durchschnitt ein Quadratmeter Nettowohnfläche rund 6316 Franken.

Eine weitere sanfte Preiskorrektur von Minus 0,2 Prozent ist auch bei den Preisen für Stockwerkeigentum zu beobachten. Mit 7142 Franken pro Quadratmeter Nettowohnfläche liegen die Angebotspreise in dieser Kategorie deutlich höher.

Grosses Wohnungsangebot – Städter haben das Nachsehen

Die kommenden Monate dürften auch weiterhin erfreuliche Nachrichten für Mieterinnen und Mieter bringen. Aufgrund des grossen Angebots an Wohnungen sind spürbare Steigerungen der Mietpreise in weiten Teilen der Schweiz derzeit kaum ein Thema.

Anders jedoch in den grossen Städten: «Hier ist es weitaus schwieriger, eine geeignete und vor allem budgetkonforme Wohnung zu finden», kommentiert Martin Waeber, Director von ImmoScout24. «Ein Grund dafür ist das stetige Bevölkerungswachstum», sagt Waeber weiter.

Die Stadt Zürich beispielsweise verzeichnete im vergangenen Jahr erneut einen starken Zuwachs und zählt aktuell rund 430'000 Einwohner. Bei diesem anhaltenden Wachstum wäre der Rekordstand von 440'000 Einwohnern aus dem Jahr 1962 bereits in zwei Jahren übertroffen.

Auch die Städte Genf und Lausanne wachsen rasant, während es in Bern und Basel in dieser Hinsicht etwas gelassener zu- und hergeht. Alle fünf Grosszentren haben gemeinsam, dass die Bevölkerung weit schneller wächst als der Wohnungsbestand. «Solange diese Tendenz anhält, gehören in den grossen Städten auch steigende Mieten und Warteschlangen bei Wohnungsbesichtigungen zum Stadtbild», erklärt der Immobilienexperte.

