Profitieren Konsumenten von Coops Mars-Boykott?

Bei Coop gibt es derzeit Lücken im Regal. Grund dafür sind stockende Verhandlungen mit dem Mars-Konzern: Coop will vom Zulieferer tiefere Einkaufspreise. Das Einkaufsbündnis Agecore, zu dem auch Coop gehört, fordert vom US-Konzern eine Verbesserung der Konditionen von bis zu 0,8 Prozent auf den gesamten Jahresumsatz.

«Geh ich halt zur Migros», «Von den Verhandlungen hat der Konsument eh nichts» und «Das ist nur eine PR-Aktion»: Das sagen die Leser zur Situation.

«Was sind schon 0,8 Prozent?»

Klar, auf ein Päckchen Sugus machen 0,8 Prozent kaum etwas aus. Doch für Agecore, dessen gesamter Umsatz jährlich rund 140 Milliarden Franken beträgt, dürfte ein knappes Prozent von Bedeutung sein. «Detailhändler müssen aufgrund der sehr tiefen Margen extrem auf die Kosten achten», sagt Michael Stadler, Strategie-Dozent an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zu 20 Minuten. Die Margen im Detailhandel seien im Vergleich zu anderen Märkten extrem dünn. Für Coop dürfte es also einen grossen Unterschied machen, ob er Mars 0,8 Prozent weniger bezahlen muss oder nicht.

«Es geht nicht um Kundenpreise»

Verhandelt Coop nur im eigenen Interesse? Auf die Frage von 20 Minuten, ob Coop marginale Preissenkungen bei Handelspartnern an die Konsumenten weitergebe, wollte das Unternehmen nicht antworten. Laut Stadler von der ZHAW handelt es sich bei den Streitigkeiten in erster Linie um einen Machtkampf zwischen Herstellern und Detailhändlern: «Kunden und Rohstoffproduzenten profitieren davon praktisch nicht.» Immerhin hat Coop in der Vergangenheit nach einem Bestellstopp Aktionen bei den betroffenen Produkten angekündigt . Zu überprüfen, inwiefern diese Rabatte bessere Preise an die Kunden weitergeben, sei aber sehr schwierig, meint Stadler.

«Das ist nur eine PR-Aktion»

Der Schweizer Detaillist bäumt sich gegen den grossen US-Konzern auf – ein Bild, das vielen Konsumenten sympathisch sein dürfte. Doch Konsumentenschützer stimmen den skeptischen Lesern zu: Der Verdacht liegt laut Sara Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz, nahe, dass es für Coop eine gut orchestrierte PR-Aktion war, die Produkte demonstrativ aus den Regalen zu nehmen: «Ein weiteres Mal macht Coop etwas Lärm und will sich als Kämpfer für tiefere Preise darstellen.» Tatsächlich gehört Coop zu den teuersten Detaillisten. In einem Vergleich des «K-Tipp» kostete der gleiche Warenkorb im Coop 82.53 Franken, in der Migros 79.56 Franken und im Denner 66.69 Franken. Besonders günstig sind Aldi (59.06 Franken) und Lidl (61.15 Franken).

«Es gibt ja genug Alternativen»

Muss es denn unbedingt Uncle Ben's sein? Es gibt ja genug andere Reismarken. Und wer unbedingt die Mars-Marken will, kann zu einem anderen Händler gehen. Das dürften Konsumenten, die sehr ritualisiert einkaufen, auch tun, sagt Stadler von der ZHAW: «Wer seit Jahren das gleiche Whiskas-Futter kauft, kauft es sich während dieser Zeit halt woanders.» Die meisten Konsumenten dürften aber wegen des Bestellstopps kaum zu anderen Händlern gehen, sind sich Experten einig. «Coop wird deswegen nicht viel Umsatz verlieren», sagt Thomas Brunner, Professor für Konsumentenverhalten an der Berner Fachhochschule, zu 20 Minuten. Wer es gewöhnt sei, in den Coop zu gehen, werde das wahrscheinlich weiterhin tun und etwa auf andere Reissorten ausweichen.

«Die Retailer sind selber schuld»

Tatsächlich sind die Bruttomargen der Schweizer Detailhändler im Europavergleich sehr hoch . Das betrifft aber nur die Differenz zwischen Ein- und Verkaufspreis. «Es ist nicht so, dass sich Coop mit den Schweizer Margen ein goldenes Näschen verdient», sagt Stadler. Schliesslich seien etwa die Löhne hierzulande ebenfalls höher. Würde Coop Preisvorteile weitergeben, würde woanders Geld fehlen. Dann müsste man das etwa bei den Personalkosten oder anderswo kompensieren.

«Sugus gehört zu Mars?»

Erst als Sugus während Verhandlungen mit Mars aus dem Regal verschwindet, wird manchen Konsumenten bewusst, dass die Schweizer Traditionsmarke dem US-Grosskonzern gehört. Bereits seit 1990 gehört das Schweizer Unternehmen Suchard, das Sugus einführte, amerikanischen Firmen. Im Jahr 2008 kaufte Mars für rund 23 Milliarden Dollar den Kaugummihersteller Wm. Wrigley Jr., der zuvor die Marke Sugus von Kraft Foods erworben hatte. Hergestellt werden die Kaubonbons übrigens schon seit den frühen 90er-Jahren in Frankreich.

«Selbst Astronauten kriegen M&M's»

Ironisch: Im Weltraum gibt es M&M's – im Coop nicht mehr. Tatsächlich sind die Süssigkeiten Teil des Menüs auf der International Space Station und waren seit 1981 an Bord jedes Spaceshuttles. Wessen Idee es war, M&M's ins All zu schicken, kann die Nasa derzeit aber nicht sagen. Grund dafür ist der Shutdown der US-Regierung, der allen Nasa-Mediensprechern Zwangsurlaub auferlegt hat.