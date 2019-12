Ist Thiam für die Credit Suisse noch tragbar?

Am Montagmorgen bestätigte die Credit Suisse (CS) in einem Communiqué die Beschattung von Mitarbeiter Peter Goerke. Er ist nach Iqban Khan der zweite Topmanager, der von der Grossbank überwacht wurde – zumindest nach dem aktuellen Wissensstand.

Kommen bald noch mehr Fälle ans Licht? Und was bedeutet das Ganze für CEO Tidjane Thiam? Das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Was gibt die CS zu?

Die Bank bestätigt, dass sie Peter Goerke – zu jenem Zeitpunkt Mitglied der Konzernleitung – im Februar 2019 von einer Drittfirma beschatten liess. Den Auftrag dazu erteilte der bereits nach der Khan-Affäre zurückgetretene COO Pierre-Olivier Bouée.

Warum erst, nachdem der Fall in den Medien gelandet war?

Die Untersuchung war eine Reaktion auf die Berichte. Laut der CS hätten die für die Überwachung verantwortlichen Personen bei der Untersuchung zur Beschattungsaffäre Iqbal Khans nicht wahrheitsgetreu Auskunft gegeben. Sie verneinten die Beschattung von weiteren CS-Mitarbeitern. Ausserdem waren sie bei der Organisation und Durchführung der Beschattung Goerkes darauf bedacht, keine nachweisbaren Spuren in den Systemen der Bank zu hinterlassen.

Gibts noch mehr Beschattungsfälle?

Es ist denkbar, dass die CS noch weitere Kaderleute überwachen liess, sagt Reputationsexperte Bernhard Bauhofer zu 20 Minuten: «Bei Grosskonzernen sind solche Taktiken gang und gäbe.» Lukas Hässig, Finanplatzkenner und Betreiber des Wirtschaftsblogs Insideparadeplatz.ch, sagt zudem zu 20 Minuten: «Wären das Einzelfälle, wäre die Vertuschung nicht so professionell und durchdacht.» Die CS-Leute hätten viel Energie investiert, um die Buchhaltung zu den Beschattungsaufträgen geheim zu halten. Hässig hatte den ersten Beschattungsskandal um Iqbal Khan ins Rollen gebracht.

Ist Thiam noch tragbar?



Der Verwaltungsrat der CS hält weiter zu seinem CEO. «Thiam ist kein überzeugender CEO, wenn er im Krisenfall die Verantwortung nicht übernehmen will», so Hässig. Und: «Wenn Thiam wirklich nichts wusste, dann hat er seinen Laden nicht im Griff», so Hässig. Ihm scheint, dass das dem Verwaltungsrat jedoch egal ist. Zudem vermuten Bankenexperten, dass insbesondere ausländische Grossaktionäre mit Thiams Erfolgen zufrieden sind und sich nicht daran stören, dass Beschattungen in der Schweiz schlecht ankommen.

Was sind die Massnahmen der CS?

Die CS hat dem ehemaligen COO Pierre-Olivier Bouée fristlos gekündigt. Dieser war wie Sicherheitschef Remo Boccali bereits nach der Khan-Affäre von seinem Amt zurückgetreten und aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Die fristlose Kündigung eines bereits abgetretenen Managers ist die einzige neue Massnahme. Jetzt werde der geköpft, der schon geköpft worden sei, so die Meinung von Insidern. Die CS betont, dass die Bank nach dem ersten publik gewordenen Überwachungsfall verschärfte interne Weisungen erlassen habe.

Wie gross ist der Schaden?

Die Beschattungen der CS-Kaderleute hätten dem Ansehen der Bank geschadet, schreibt das Unternehmen. Beziffern lässt sich der Reputationsschaden zwar nicht, so Bauhofer: «Manche Kunden überlegen sich aber, ob sie noch mit der Bank zusammenarbeiten wollen.» Nachdem Khans Beschattung bekannt wurde, büsste das Finanzinstitut fast 2 Milliarden Franken an Börsenwert ein. Mittlerweile hat sich der Kurs erholt – am Montag startete die Bank aber im Minus.

Wie konnte es dazu kommen?

«Den internationalen Managern fehlt oft das Gefühl für die Schweizer Werte», so Bauhofer. Darum seien sie sich nicht bewusst, dass so eine Überwachung in der Schweiz nicht toleriert werde. In Amerika wäre der Skandal gar nicht so gross, ist Bauhofer überzeugt. Er glaubt, dass die CS aus diesen Vorfällen die nötigen Konsequenzen zieht, um die Reputation des Unternehmens künftig besser zu schützen.

Ist die Sache jetzt erledigt?

Nein, denn es läuft derzeit noch eine Untersuchung der Finanzmarktaufsicht (Finma). Sie will insbesondere Fragen zur Firmenleitung klären – im Zusammenhang mit den Überwachungen, der Nutzung von elektronischen Kommunikationsmitteln und dem Umgang mit Informationen. Die Untersuchung dürfte noch mehrere Monate dauern. Die Finma kommentiert den Fall bis dahin nicht weiter.