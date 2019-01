Klagt Raiffeisen nun gegen frühere VR-Mitglieder?

Die Raiffeisen legt den schonungslosen Untersuchungsbericht zur Ära Pierin Vincenz offen. Als Konsequenz mussten die drei letzten Geschäftsleitungsmitglieder aus dieser Zeit gehen. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was legt der Gehrig-Bericht offen?



Die Medienmitteilung von Raiffeisen ist unverblümt und fasst es so zusammen: «Mangelnde Führung und Kontrolle, organisatorische Versäumnisse und eine personenzentrierte Kultur.» Im Gehrig-Report heisst es, Beteiligungen seien zu unangemessenen Preisen gekauft worden und sie seien im Rückblick strategisch fragwürdig. Die Kritik von einzelnen Personen innerhalb von Raiffeisen Schweiz an ihrem Kauf sei ungehört verhallt, wenn davon ausgegangen wurde, das Pierin Vincenz eine Investition habe durchführen wollen. Es sei eine «Kultur des vorauseilenden Gehorsams» gewesen. Es gebe jedoch kein strafrechtlich relevantes Verhalten, weder von Vincenz noch von anderen Organen bei Raiffeisen.

Ist Pierin Vincenz jetzt aus dem Schneider?

Zwar hat der Bericht von Gehrig keine strafrechtlichen Folgen für Vincenz festgestellt. Dennoch ist der Ex-Chef der Raiffeisen noch nicht aus dem Schneider. Der Grund: Bei der Zürcher Staatsanwaltschaft III für Wirtschaftsdelikte läuft ein Strafverfahren gegen Vincenz wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung. Dabei geht es um die Beteiligungen der Raiffeisen an der Firma Investnet. Weil das Strafverfahren hängig ist, hat Gehrig diese Beteiligungen gar nicht analysiert.

Was macht Raiffeisen jetzt?

Die grosse Frage für Raiffeisen ist nun, ob sie Zivilklagen gegen ehemalige Verwaltungsräte und Top-Manager erheben will. «Möglich wären Schadenersatzklagen gegen frühere Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder, die die überteuerten Zukäufe von Beteiligungen von Vincenz abgenickt haben», sagt Peter V. Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern, zu 20 Minuten. Die meisten Verwaltungsräte sind gegen solche Schadenersatzforderungen sogar versichert. Zudem könnten die Kaufverträge rückgängig gemacht werden: «Es könnte erwirkt werden, dass die Beteiligungen aufgehoben und der Verkäufer den damalige Kaufpreis zurückzahlt», erklärt Kunz. Raiffeisen hat für die Regressansprüche ein Gutachten in Auftrag gegeben. Wenn dieses vorliege, werde der Verwaltungsrat über die Rückforderungen entscheiden, sagte Raiffeisen-Präsident Guy Lachapelle, der seit Mitte November im Amt ist.

Wieso muss Raiffeisen 300 Mio. Franken abschreiben?

Die Bank hat geprüft, was ihre vor allem unter Pierin Vincenz zugekauften Beteiligungen wirklich Wert sind, und festgestellt, dass sie in der Bilanz um insgesamt bis zu 300 Millionen Franken zu hoch eingestuft werden. Der Gewinn von 2018 dürfte sich nun um diese Summe schmälern – was in etwa einem Drittel des Gewinns von einer Milliarde entsprechen dürfte. Ob es Abschreiber quer durch die Bank geben wird oder einige massive, ist noch nicht klar. Raiffeisen Schweiz kaufte vor allem von 2012 bis 2015 Beteiligungen im Wert von über einer Milliarde und baute sich so neue Geschäftsbereiche auf.

Die drei letzten Vincenz-Männer in der Geschäftsleitung sind weg, bekommen sie noch eine Abfindung?

Gabriele Burn, Beat Hodel und Paulo Brügger haben sich nach der Veröffentlichung der Machenschaften der obersten operativen Bankebene unter Pierin Vincenz am Dienstag nicht halten können und sind per sofort zurückgetreten. Eine Abgangsentschädigung bekommen sie nicht. «Die ist im Personalreglement von Raiffeisen Schweiz nicht vorgesehen», sagt Sprecherin Angela Rupp.

Was bedeutet der Gehrig-Bericht für das Strafverfahren gegen Vincenz?

Ob der Bericht von Gehrig in die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft miteinfliesst, ist unklar. Auf Anfrage teilt die Zürcher Staatsanwaltschaft mit, dass das Strafverfahren gegen Vincenz unabhängig von der Veröffentlichung des Berichts weitergehe. «Die Zürcher Staatsanwaltschaft ist im Besitz des Berichts und prüft, ob sich daraus eine Relevanz für das laufende Strafverfahren gegen Pierin Vincenz ergibt.» Prognosen über den Zeitpunkt der nächsten Verfahrensschritt wollen die Behörden keine machen. Beobachter rechnen aber damit, dass es Mitte Jahr zu einer Anklage kommen könnte.

(ish/dob)