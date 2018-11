Fakten über Recycling, die Sie noch nicht wussten

• 654'000 Elefanten

Wie viel die Schweizer privat an Abfall jährlich zum Recycling trennen, lässt sich am Beispiel von Elefanten zeigen: Das Gewicht von Glas, Papier, Elektronikgeräten, Bioabfall oder leeren PET-Flaschen entspricht demjenigen von 654'500 ausgewachsenen afrikanischen Elefantenbullen. Oder 3,3 Millionen Tonnen. Im Jahr 1992 waren es lediglich 1,3 Millionen Tonnen.

Die aktuelle Kampagne von Swiss Recycling will die Schweizer Bevölkerung für die Separatsammlung und das Recycling sensibilisieren. Mit der Unterstützung von 20 Minuten macht die Organisation auf den Nutzen des Recyclings aufmerksam und zeigt auf, dass die Wiederverwertung von Wertstoffen Ressourcen schont, CO2 reduziert und Energie einspart.



• Wachsender Kleiderberg

Kleider machten 2017 einen Recyclingabfall von 6 Kilogramm pro Kopf aus. 1992 waren es nur 2 Kilogramm. Ob die Verdreifachung daran liegt, dass Kleidung schneller entsorgt und neu gekauft wird, ist unklar. Möglich ist auch, dass die alten T-Shirts oder Hosen früher einfach im Abfall landeten und nicht recycelt wurden.

• Trend zum Dosenbier

Bei Weissblechdosen hat sich die Wiederverwertung in den letzten 25 Jahren nur verdoppelt: Sie stieg von ein Kilogramm auf zwei Kilogramm pro Kopf. Das Sammeln von Aludosen haben die Schweizer dagegen versechsfacht. Das dürfte am Trend zum Bier oder Energydrink aus der Dose liegen. Das Gewicht der zum Recyclen gesammelten Aluverpackungen legte von 0,3 auf 2 Kilogramm zu.

• Top drei

Papier und Karton stehen seit 25 Jahren an der Spitze beim Recycling – zumindest, was das Gewicht angeht: 160 Kilogramm pro Kopf fielen davon im vergangenen Jahr an. Dicht dahinter liegt der Bioabfall mit 154 Kilogramm. Auf Platz drei liegt Glas. Dort kommen die Schweizer aber lediglich auf 43 Kilogramm.

• Wohlstandsabfall

Der anfallende Abfall hängt stark vom Wirtschaftswachstum ab. Die Kehrichtmenge hat sich parallel zum Bruttoinlandprodukt entwickelt: Brummt die Wirtschaft, wird mehr Abfall produziert.

Ziel ist es jedoch, dies zu ändern.



• Abfallvermehrung

Der Abfall wächst in der Schweiz schneller als die Bevölkerung: Die Zahl der Einwohner in der Schweiz ist in den letzten 25 Jahren von 6,9 Millionen auf 8,4 Millionen gewachsen. Das ist ein Anstieg um gut 20 Prozent. Die Abfallmenge ist in derselben Zeit um 50 Prozent gestiegen (von 4,1 Millionen Tonnen im Jahr 1992 auf 6 Millionen Tonnen im Jahr 2017). Das Recycling stieg um 105 Prozent: von 190 auf 390 Kilogramm pro Kopf.

• Steigender Nutzen

Dass Recycling die Umwelt schont, ist klar. Aber wie stark? Die Wiederverwertung von Abfällen spart in der Schweiz so viel Umweltbelastung, wie 65 Prozent des landesweiten Heizölverbrauchs generieren. Das ist so viel, wie 12 Millionen Ölfässer fassen.

• Bauabfälle

Die meisten Schweizer stellen einmal pro Woche ihren Abfallsack vor die Tür. Was die Kehrichtabfuhr abholt, macht aber nur ein Viertel des in der Schweiz anfallenden Abfalls aus. Das meiste, nämlich 65 Prozent, sind Bauabfälle. Dazu gehören etwa Beton oder Backsteine. Zehn Prozent machen Sonderabfälle aus, beispielsweise Lösungsmittel, Altöl, alte Farbe oder ungebrauchte Medikamente. Insgesamt fallen pro Jahr rund 25 Millionen Tonnen Abfall an – ohne Aushubmaterial.

• Wirtschaftsfaktor

Recycling spart Material. Das lässt sich auch in Geld beziffern: Durch den Einsatz von recycelten Rohstoffen wird Neumaterial im Wert von rund 1,4 Milliarden Franken pro Jahr eingespart (auf Basis der Preise von 2017).

• Kosten pro Kopf

Recycling kostet aber auch. Allerdings haben die Kosten für die Wiederverwertung von Haushaltsabfällen in den letzten Jahren abgenommen. Im Schnitt zahlt jeder in der Schweiz jährlich 63 Franken, etwa in Form von vorgezogenen Recyclingbeiträgen und -gebühren. Sie fallen zum Beispiel beim Kauf von Elektronikgeräten ab. Bezahlt fürs Recycling wird auch durch direkte Gebühren, etwa für die Grünabfuhr.

