Junge Schweizer zahlen 1120 Franken für Ferien

Kurzreisen, Städtetrips oder Wellnessferien buchen Jugendliche im Internet. Wenn es aber um spezielle Reisen wie Sprach- oder Trekkingreisen geht, wenden sich auch Jugendliche ans Reisebüro. Sobald es also über das Buchen von lediglich einem Hotel, Flug oder Auto hinausgeht, kann das Reisebüro punkten.Jugendliche sind durchaus bereit, für die Dienste eines Reisbüros zu zahlen, wenn sie gegenüber dem Internet einen Mehrwert erhalten. Natürlich besteht die Gefahr, dass sie sich nur beraten lassen und dann woanders online buchen. Dieses Risiko haben aber auch Autohändler sowie Kleider- oder Elektronikläden.Die Jugendlichen sind darauf bedacht, die Kosten für die Anreise und die Unterkunft möglichst gering zu halten. In erster Linie wollen sie das Geld vor Ort ausgeben, etwa für Ausflüge und andere Erlebnisse.Das Internet ist in Sachen Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit unschlagbar. Doch das Reisebüro kann besser beraten. Die Dienstleistungen und Servicekultur von Reisebüros sollten aber weiterentwickelt werden. Für Kunden muss man zum Beispiel auch am Wochenende oder am Abend verfügbar sein, worin ein grosser Vorteil des Internets liegt.Solange Flüge so günstig sind, bleibt es das bevorzugte Transportmittel - auch innerhalb Europa. Das Billigfliegen ist ein Fehlanreiz im System. Diesen kann man den Jugendlichen nicht vorwerfen.