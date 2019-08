Revolut will Kunden geklautes Geld erstatten

Cyberkriminelle haben diese Woche etliche Konten von Schweizer Kunden der Smartphone-Bank Revolut geplündert. Die meisten der Kunden verloren dabei mehrere Tausend Franken. Zugriff auf die Konten verschafften sich die Unbekannten offenbar in den meisten Fällen mit einer Phishing-Attacke via SMS.

Umfrage Eine Smartphone-Bank... ...nutze ich schon lange

...klingt gut

...kommt für mich nicht infrage

...will ich mal ausprobieren

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Nun will Revolut den Geschädigten das geklaute Geld zurückgeben. «Wir erstatten allen Kunden, die Opfer dieses raffinierten Betrugs geworden sind, raschestmöglich den gesamten verlorenen Betrag zurück», teilte die Smartphone-Bank dem «Tages-Anzeiger» mit. Um wie viel Geld es sich handelt und wie viele Kunden betroffen sind, will die Finanzdienstleisterin aber nicht sagen.

30'000 Franken innert Minuten

In einem Fall haben die Kriminellen einem Schweizer Kunden innert weniger Minuten rund 30'000 Franken geklaut. Nach dem Bekanntwerden dieses Diebstahls haben sich etliche weitere Schweizer Revolut-Kunden bei den Medien gemeldet und erzählt, ihnen sei ebenfalls Geld vom Konto geklaut worden.

Die meisten Geschädigten berichten von einer Phishing-Attacke. Sei seien auf eine SMS hereingefallen, in der Revolut angeblich eine Verifizierung des Kontos verlangte. Kunden, die den Link in der SMS anklickten und dann ihre Daten eingaben, boten den Kriminellen einen Freipass, um ihr Konto zu plündern. Mittlerweile hat Revolut in seiner App einen Warnhinweis aufgeschaltet. Man frage niemals mit einer SMS nach dem Passwort, so das Unternehmen.

Grosser Image-Schaden

Für Revolut ist der Betrug ein grosser Image-Schaden. Unter den Smartphone-Banken gehört das Unternehmen zu den beliebtesten. Weltweit soll es rund 4 Millionen Nutzer geben. In der Schweiz hätten rund 110'000 Personen ein Konto bei Revolut, schreibt der «Tages-Anzeiger».

Ein sicheres Passwort ist einer der Wege, wie man es Hackern schwer macht. 7 Tipps im Video:

(dob)