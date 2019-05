Rivella-Werbung sorgt für Polizeieinsatz

«Starte deinen Tag mal ein bisschen anders. Eine kleine Gratis-Erfrischung beim Münzplatz!» Das schrieb der Schweizer Getränkehersteller Rivella am Dienstagmorgen auf seiner Facebook-Seite. Dazu postet die Firma die Hashtags #riveallholunderblüte und #guerilla.

Umfrage Was halten Sie von der Polizei-Intervention gegen Rivella? Die Firma gehört verzeigt. Es lag keine Bewilligung vor!

Ich finde die Aktion witzig. Da hätte die Polizei ein Auge zudrücken können.

Völlig übertrieben. Wegen Ästen und Blüten muss doch nicht gleich die Polizei ausrücken.

Das Einschreiten war schon richtig. Sonst gibt es Nachahmer.

Mir egal.

Für seine Werbeaktion legte Rivella Äste von blühenden Holundersträuchern in den Brunnen auf dem Münzplatz in der Zürcher Altstadt. Auf dem Brunnenrand sowie im Wasser wurden rund 200 kleine Rivella-Flaschen platziert. «Es handelt sich um eine spontane Aktion, die Passanten in den frühen Morgenstunden auf ihrem Weg zur Arbeit überraschen und erfreuen sollte», heisst es bei Rivella über die Guerilla-Werbung, die nur in Zürich stattfand.

Streife und Brunnenmeister rückten aus

In der Facebook-Community hat es laut Rivella zahlreiche positive Kommentare, Likes und Nachrichten gegeben. Weniger Freude hat man bei der Stadtpolizei Zürich, wie es auf Anfrage von 20 Minuten heisst. Die Flaschen wurden am Nachmittag von den Behörden beseitigt. «Wegen der Werbeaktion musste ein Streifenwagen ausrücken. Die Polizisten zogen die Äste aus dem Wasser», wie Judith Hödl, Mediensprecherin der Stadtpolizei Zürich, sagt. Zudem habe es einen Brunnenmeister gebraucht, um den Brunnen von den Holunderblüten zu reinigen.

«Die für die Werbeaktion zuständigen Personen müssen mit einer Verzeigung rechnen», sagt Hödl. Spezialisten der Wirtschaftspolizei würden das derzeit abklären. Städtische Brunnen dürften nicht einfach für Werbezwecke genutzt werden. «Für Werbeaktionen auf öffentlichem Grund braucht es immer ein Gesuch. Es sind aber nicht alle Orte bewilligungsfähig», so Hödl. Für ein Gesuch im Zusammenhang mit dem Brunnen auf dem Münzplatz sei gar keine Anfrage eingegangen.





(sas/ish)