Rivella lanciert Getränke-Abo mit Spezialflasche

Wasser ohne nichts, das ist vielen zu langweilig. Darum setzen Promis und Influencer im Moment auf sogenanntes Edelstein-Wasser: Edle Trinkflaschen mit integriertem Kristall. Jetzt springt auch die Schweizer Kultmarke Rivella auf diesen Trend auf und hat am Donnerstag unter der Marke Eau&moi ein neues Getränkesystem auf den Markt gebracht. Dieses besteht aus einer hochwertigen Trinkflasche mit einem Siebeinsatz.

Besonders daran: In den Siebeinsatz werden kleine Säckchen mit Püree aus Kräutern, Früchten und Gemüse eingesetzt. Sie verleihen dem Wasser einen leichten Geschmack sowie eine Farbnote. Vorerst wird es drei Geschmacksrichtungen geben:

• Himbeere, Heidelbeere, Ingwer

• Ananas, Passionsfrucht, Lemongrass

• Grapefruit, Datteln, Szechuanpfeffer

Alles online und im Abo

Lanciert wird das neue Produkt von Cin Cin, Rivellas Innovationsplattform. Diese hat bereits das Aperogetränk Urs sowie das Vitamingetränk Focuswasser entwickelt. Speziell an der neusten Marke ist: Sie ist ausschliesslich online erhältlich. Die Püree-Säckchen können einzeln oder in einem Abonnement bestellt werden.

«Der Vorteil vom Online-Aboservice ist, dass die Lieblings-Geschmacksrichtungen ganz einfach und unkompliziert an den gewünschten Ort geliefert werden», erklärt Silvan Brauen, Mitglied der Geschäftsleitung bei Rivella. Dabei könne jedes Abo individuell gestaltet werden. So können Kunden eine, zwei oder alle drei Geschmacksrichtungen bestellen und sich diese regelmässig nach Hause oder an den Arbeitsort liefern lassen.

Auch stationärer Handel ist denkbar

Rivella gehe bewusst neue Wege beim Vertrieb des neuen Getränkesystems. Allerdings: «In Zukunft ist es durchaus denkbar, Eau&moi auch im stationären Handel anzubieten», so Brauen.

Dabei beinhaltet die erste Bestellung eine Gratisflasche. Allein kostet die Trinkflasche mit Siebeinsatz 36.50 Franken. 10 Püree-Säckchen werden im Abo für 9.90 Franken geliefert. Sonst kosten sie 12.50 Franken. Ein Abo beinhaltet im Minimum drei Lieferungen, der Mindestpreis beträgt also 29.70 Franken. Das Konzept kommt gut an: «Kaum hatten wir das Produkt aufgeschaltet, hatten wir schon die ersten Bestellungen», so Brauen.

