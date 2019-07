So viel mehr Steuern zahlt Roger in Rappi

Roger Federer wechselt die Seeseite: Von Wollerau im Kanton Schwyz zieht er auf die Sonnenseite des Zürichsees nach Rapperswil-Jona. Dies bestätigte der Stadtpräsident. Dafür nimmt Federer nicht nur Geld für einen Neubau in die Hand, sondern auch jährlich höhere Steuern in Kauf.

Umfrage Achten Sie bei der Wohnortwahl auf den Steuerfuss? Auf jeden Fall.

Meist sind in Steuerparadiesen die Wohnungen teurer.

Ich wohne möglichst in Arbeitsnähe.

Spielt bei mir kaum eine Rolle.

Federers zahlten mit römisch-katholischer Kirchensteuer und vier Kinderabzügen im Steuerparadies Wollerau/SZ rund 16 Millionen Franken an Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern. In Rapperswil-Jona sind es dagegen total 22,3 Millionen – das sind jährlich 6,3 Millionen Franken mehr für den Fiskus. Dies sind Hochrechnungen von 20 Minuten, bei denen ein steuerbares Vermögen von 900 Millionen Franken und ein Jahreseinkommen von 65 Millionen Franken zugrunde gelegt wurde. Offen ist allerdings, ob diese in den Medien verbreiteten Schätzungen den tatsächlichen Einkünften der Familie Federer entsprechen und wie viel sie davon überhaupt in der Schweiz nach Abzügen versteuern muss.

Federer sprengt den Steuerrechner

Für Normalsterbliche lassen sich mit dem Steuervergleichsrechner von Comparis.ch die Steuern für sämtliche Schweizer Gemeinden leicht errechnen und vergleichen. Für die Familie Federer taugt dies jedoch nicht: Denn eingeben lassen sich dort für das Nettoeinkommen höchstens 400'000 Franken, für Nebenverdienste ist eine maximale Summe von 200'000 Franken vorgesehen. Auch eine Vermögenssumme mit neun Ziffern (900'000'000.00 Franken) ist dort nicht vorgesehen, der höchste Wert ist 5'000'000.00 Franken. Deshalb basiert die Steuervergleichsrechnung für die Federers auf den Steuerkalkulatoren der kantonalen Websites.

Die Familie Federer besitzt in der Schweiz auch eine Doppelvilla in Valbella, das zur Bündner Gemeinde Vaz/Obervaz gehört. Dort ist der Steuersatz noch einmal höher als in Rapperswil-Jona: Die Steuern für die Familie würden sich an diesem Ort total auf 23,5 Millionen Franken belaufen. Allein für die Kirchensteuer mit einem Steuerfuss von 15 Prozent würden jährlich 1,3 Millionen Franken fällig.

Wo und wie genau Federers ihr Einkommen und Vermögen versteuern, unterliegt dem Steuergeheimnis.



(ish)