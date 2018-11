SBB-Tickets ins Ausland gibts zum Dumping-Preis

Interdiscount geht in der Rabattschlacht rund um den Black Friday schon wieder fremd. Ab Montag verkauft der Händler nicht nur alle möglichen ermässigten Elektrogeräte, sondern auch SBB-Tickets für Städtereisen zum Spottpreis, wie es in einer Mitteilung vom Montagmorgen heisst.

Umfrage Finden halten Sie von der Rabatt-Aktion? Nichts, diese Rabattschlacht nervt.

Finde ich nicht gut, da die SBB subventioniert wird.

Ist mir egal.

Ich finde die Aktion super.

Konkret gibt es Zugtickets etwa nach München oder Salzburg für 48 Franken zu kaufen. Nach Paris oder Venedig kommt man mit dem TGV für je 78 Franken. Die Preise gälten für die Hin- und Rückfahrt in der 2. Klasse, wie Interdiscount mitteilt. Normalerweise kostet die Strecke Zürich–Paris um die 400 Franken – also rund fünfmal mehr. Je nach Destination sind die Tickets unterschiedlich lange gültig.

«Kein Lockvogelangebot»

Bei Interdiscount gibt es allerdings nicht das Ticket direkt, sondern einen sogenannten Rail-Check. Dieser kann an den meisten bedienten Verkaufsstellen des öffentlichen Verkehrs gegen das eigentliche Ticket umgetauscht werden. Wie ein Sprecher des Elektrohändlers auf Anfrage sagt, sind auf der Website oder in den Shops mehrere tausend Tickets verfügbar. Die Anzahl pro Filiale hänge von deren Grösse ab. «Mindestens aber 40 Stück pro Filiale», so der Sprecher. Wie er betont, handle es sich nicht um ein Lockvogelangebot und man lege bei der Aktion nicht drauf.

Bereits letztes Jahr spannte Interdiscount zum Black Friday mit der SBB zusammen. Damals verkaufte der Händler Halbtax-Abos für die Hälftee. Die Interdiscount-Website kollabierte zwischenzeitlich, weil der Kundenansturm zu gross war. Das soll dieses Jahr anders sein. «Wir haben im Frühling einen neuen Onlineshop lanciert und für diesen Black Friday mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt», so der Sprecher.

Kritik an Rabattschlacht

Aufgrund des letztjährigen Erfolgs hätten Interdiscount und die SBB beschlossen, erneut eine Aktion zu starten, wie die SBB sagt, man könne die diesjährige Aktion aber nicht mit der letztjährigen vergleichen. Während bei den Halbtax-Abos nur Neukunden profitiert hätten, könnten jetzt alle Kunden von der Aktion Gebrauch machen. Ob die SBB dabei drauflegt oder wie viel sie den ausländischen Bahnen zahlen muss, will das Unternehmen nicht sagen.

Von solchen Schnäppchen-Angeboten sind nicht alle begeistert. Digitec-Gründer und Nationalrat Marcel Dobler kritisierte letztes Jahr die Halbtax-Aktion. In einem Tweet schrieb er, eine solche Rabattschlacht führe zu Preiswillkür.

(dob)