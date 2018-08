SBB geht in Bahnhöfen auf Mitarbeiter-Fang

Die SBB geht bei der Suche nach potenziellen Bewerbern neue Wege. Im Zürcher Hauptbahnhof eröffnet das Unternehmen vom 5. bis 30. September einen Pop-up-Store für Jobs. Im sogenannten «Berufswelten-Café» serviert die SBB nicht nur Kaffee, sondern stellt ihre 150 Berufe vor, nimmt Lebensläufe entgegen und gibt Tipps fürs Bewerben. Während SBB-Mitarbeiter Einblicke in ihren Berufsalltag geben, können Besucher etwa im Gotthardsimulator oder per Virtual-Reality-Brille als Lokführer herumkurven.

Laut SBB will man die eigenen Flächen an Bahnhöfen für das direkte Gespräch mit potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern nutzen. «Auch im Zeitalter der Digitalisierung ist der persönliche Kontakt nicht ersetzbar», teilt Konzernsprecher Reto Schärli auf Anfrage mit. Zwar finden vor Ort keine Bewerbungsgespräche statt, doch die im Café abgegebenen Lebensläufe werden gemäss Schärli gleich behandelt wie die im Online-Jobportal hinterlegten Profile. Konkret: Die Personalverantwortlichen können bei Interesse zu einer Bewerbung auffordern.

Mangel an Arbeitskräften dürfte sich zuspitzen

Hintergrund der Offensive ist der Mangel an Arbeitskräften. Dieser dürfte sich hierzulande in den nächsten Jahren zuspitzen. Zudem stehen der SBB gemäss eigenen Angaben grössere Pensionierungswellen bevor. «Der Arbeitsmarkt ist hart umkämpft, deshalb geht die SBB neue Wege, um potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten für sich zu gewinnen», schreibt die SBB auf ihrer Webseite zum Pop-up-Store.

Ob es weitere solche Anlaufstellen geben wird, ist noch nicht klar. «Wenn das Berufswelten-Café in Zürich ein Erfolg wird, prüfen wir die Durchführung auch in anderen Bahnhöfen», so die SBB. Wo genau, sei noch nicht festgelegt.

«Bewerber sind keine Bittsteller mehr»

Dass ein grosses Schweizer Unternehmen mit einem Pop-up-Store für Jobs auf Mitarbeiter-Fang geht, ist hierzulande ein Novum. HR-Experte Jörg Buckmann ist von der Idee überzeugt. «Viele Unternehmen haben bei bestimmten Berufsgruppen Probleme, die richtigen Leute zu finden. Daher ist es wichtig, dass man auf potenzielle Bewerber zugeht», sagt er zu 20 Minuten. Hier sei der erste persönliche Kontakt sehr wichtig. Die Zeiten, in denen Unternehmen nur Stelleninserate schalten und dann auf Bewerbungen warten, sind laut Buckmann vorbei. «Die Bewerber sind heute keine Bittsteller mehr.» Daher müsse bei den Unternehmen ein Umdenken stattfinden.

Laut Buckmann hat das Konzept der SBB Zukunft, vor allem in Branchen mit wenig Fachkräften. Dennoch sieht er noch Luft nach oben. «Um ein richtiges Recruiting-Center handelt es sich beim SBB-Café nicht, da keine Bewerbungsgespräche vor Ort stattfinden.» Die SBB mache daher in erster Linie einfach gute Werbung für Jobs im eigenen Unternehmen. Buckmann würde es begrüssen, wenn man Bewerbungsgespräche auch gleich in einer diskreten Atmosphäre anbieten könnte. «Eine Lösung für die Zukunft wäre auch ein dauerhaftes Jobcenter und nicht nur Pop-up-Store.»