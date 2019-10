SBB lockt Kunden mit Rabatten in Speisewagen

Die Happy Hour ist vor allem in Pubs und Bars bekannt: Innerhalb eines bestimmten Zeitfensters gibts Getränke oder Snacks stark vergünstigt. Das soll die Gäste glücklich machen – oder eben «happy». Jetzt führt auch die SBB ein solches Rabatt-Konzept für ihre hungrigen und durstigen Passagiere im Zug ein.

«Jeweils mittwochs ab 16 Uhr bis Betriebsschluss findet in den Speisewagen die sogenannte Happy Hour statt», bestätigt SBB-Sprecher Martin Meier auf Anfrage von 20 Minuten. Dabei gewähre die Speisewagen-Tochter der SBB 50 Prozent Rabatt auf alkoholfreie und einen kleinen Rabatt auf alkoholische Getränke.

Aktionen bis Ende Jahr

Zeitgleiche gebe es zudem die sogenannten «Happy Monday». Bei dieser Aktion verkaufe die SBB jeweils montags das Angebot der Bahngastronomie ebenfalls zum halben Preisen. Beide Aktionen dauern laut Meier bis Ende Jahr.

Mit den Rabatten will die SBB ihre Speisewagen besser auslasten. «Elvetino macht diese Aktionen, um neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen und das extra regional ausgerichtete Speiseangebot bekannter zu machen», so der Sprecher. Ebenso seien die Aktionen ein Dankeschön an die SBB-Kunden zu verstehen.

Verluste in Millionenhöhe

Laut SBB betreibt man mit Elvetino rund 100 Wagon-Restaurants pro Tag. Gleichzeitig seien in ausgewählten Zügen rund 40 Service-Stationen für den Service am Platz in der ersten Klasse im Einsatz. «Die Zahl der Wagon-Restaurants wird sich auf Grund der Inbetriebnahme der neuen Fahrzeuge FV-Dosto und Giruno in den nächsten Jahren auf über 150 erhöhen», so Meier.

Das gross Geld verdient die SBB in den Speisewagen nicht. Fakt ist: Mit der Bahngastronomie macht der Konzern Verluste in Millionenhöhe. Das nehme man aber in Kauf, weil das Angebot den Kundenbedürfnissen entspreche, wie die SBB in der Vergangenheit auf Anfrage betonte. Darum plane die SBB weitere rollende Restaurants.

Heute relativiert die SBB allerdings. «Aufgrund der anspruchsvollen Logistik und der damit verbundenen zusätzlichen Kosten ist der Betrieb der Bahngastronomie nicht ganz kostendeckend», sagt Sprecher Meier.