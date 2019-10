SBB streicht 100 Sitzplätze in Pendlerzug

Blockierte Türen, rüttelnde Waggons, Fahrzeugstörungen: Die neuen Doppelstockzüge von Bombardier (FV-Dosto), die auf der Interregio-Strecke Chur-Basel verkehren, standen in den letzten Monaten arg in der Kritik. Allein im August gab es 24 Störungen: Rund alle 3000 km hatte der FV-Dosto damals eine Panne, im September etwa alle 4000 km. Zum Vergleich: Im Schnitt haben SBB-Züge alle 11'000 km eine Panne, für den FV-Dosto verlangt die SBB einen Wert von 8000 pannenfrei zurückgelegten Kilometern. «Diesem kommen wir immer näher», sagt Bombardier-Chef Stéphane Wettstein. Im Oktober wurden Werte zwischen 6500 und 9500 km erreicht. Wichtiger sei die technische Zuverlässigkeit, betont Wettstein: «Die ist beim FV-Dosto in den letzten Monaten markant gestiegen. Dank Software-Updates und Nachbesserungen konnte das Wankverhalten deutlich verbessert werden.» Von den registrierten Störungen seien zudem heute nur noch rund 65 Prozent auf die Technik zurückzuführen, die übrigen sind betreffen die infrastruktur, etwa Bäume auf der Fahrbahn oder Bedienungsfehler. Wettstein ist zuversichtlich, dass die 24 der insgesamt 62 bestellten FV-Dosto, die der SBB bereits geliefert wurden, bis im Frühjahr 2020 technisch so zuverlässig sein werden, dass sie wie vorgesehen auf der IC-Strecke St.Gallen-Genf verkehren können. (rol)