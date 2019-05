SBB verteilt Gutscheine wegen Pannenzug

Er hätte der neue Vorzeigezug der SBB werden sollen: Der Doppelstöcker FV-Dosto von Bombardier. Doch er beschert dem Bahnunternehmen ein Ärgernis nach dem anderen – etwa Türen, die nicht richtig schliessen, oder übermässiges Schwanken und Wackeln. Auf gewissen Interregio-Strecken, auf denen der FV-Dosto bereits im Einsatz ist, kam es in letzter Zeit vermehrt zu Verspätungen und Zugausfällen.

Der FV-Dosto hat mittlerweile den wenig schmeichelhafen Übernamen «Pannenzug» erhalten. Diejenigen Kunden, die von den Problemen rund um den Zug betroffen sind, hat die SBB nun entschädigt. Sie verteilte unter anderem Geld-Gutscheine, Guthabenkarten und Snacks.

Leistung oder Bargeld

20-Minuten-Leserin Linda G.* hat gestern einen Brief der SBB geöffnet. Der Inhalt: Ein Rail Check im Wert von 100 Franken. Darauf bittet die SBB ihre Abonnementskunden um «Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, die Sie aufgrund des neuen Zugs FV-Dosto in den letzten Monaten in Kauf nehmen mussten».

G. pendelt mehrmals pro Woche auf der Strecke Sargans-Zürich. Ihren Check kann sie nun gegen eine «beliebige Leistung des öffentlichen Verkehrs» oder gegen Bargeld eintauschen.

9200 Kunden profitieren

Die SBB bestätigt die Entschädigungsaktion: Rund 9200 GA- und Abokunden, die in der Region zwischen St. Margrethen und Sargans sowie dem Fürstentum Liechtenstein wohnen, hätten einen Gutschein erhalten. Die Streckendaten, die von der SBB regelmässig erhoben werden, seien nicht verwertet worden.

Die Checks haben einen Wert von 40 bis 200 Franken. «Je nach Art des Abos variiert der Betrag», erklärt ein SBB-Sprecher. Es handle sich bei der Aktion um einen Teil von bereits angekündigten Massnahmen.

Neben den Gutscheinen, die per Post verschickt wurden, offerierten SBB-Kundenbegleiter zwischen Winterthur und St. Margrethen während einer Woche Guthabenkarten im Wert von 20 Franken. «Und zum Dritten verteilte Elvetino während zwei Wochen Snacks und Getränke zwischen Winterthur und Chur», so der Sprecher.

Ersatzzüge im Einsatz

Leserin G. freut sich über die unverhofften 100 Franken. Es sei ihr nicht bewusst gewesen, dass es auf ihrer Strecke Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit dem FV-Dosto gegeben habe. Doch ihr sei aufgefallen, dass in den vergangenen Wochen auf ihrem Arbeitsweg mehrmals Ersatzzüge im Einsatz waren.

«Es waren diese Modelle der ‹Marke uralt», erzählt G. Die SBB bestätigt den Einsatz der Ersatzzüge. «Die Bandbreite reicht von modernen Doppelstockzügen bis zu den bewährten EW2», heisst es auf Anfrage.

Letztere sind die in die Jahre gekommenen blauen Züge mit den gelben Türen, bei denen man noch die Fenster öffnen kann – und die statt einer herkömmlichen Zug-Toilette noch über ein Plumpsklo verfügen.



So heftig schüttelt es im neuen SBB-Doppelstöcker (Video: Leser-Reporter)

*Name der Redaktion bekannt