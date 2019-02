SBB will Onlineshoppern das Barzahlen ermöglichen

Wer im Internet einkauft, braucht eine Kreditkarte – zumindest ist das in vielen Onlineshops so. Eine alternative Zahlungsmethode, die auf Bargeld basiert, will die deutsche Firma Cash Payment Solutions nun in die Schweiz bringen. Damit soll es dann möglich sein, online mit Bargeld zu bezahlen.

Umfrage Interessiert Sie diese Bezahlmethode? Ja, ich will alles bar bezahlen

Ja, das könnte eine gute Alternative sein

Nein, ich habe kein Problem mit Kreditkarten

Nein, ich shoppe eh nie online

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Das ist das Prinzip: Ein Kunde kauft online einen Artikel und wählt Barzahlung als Option. Daraufhin erhält er einen Code per E-Mail oder Sofortnachricht. Diesen muss er dann an einer Bezahlstelle scannen, um den Betrag in bar zu begleichen.

SBB rüstet Billettautomaten aus

In Deutschland findet man die Bezahlstellen vor allem in Supermärkten wie Rewe und DM – wie die «SonntagsZeitung» berichtet, konnte der deutsche Dienstleister in der Schweiz die SBB als Partner gewinnen. Die 1500 Billettautomaten seien bereits für die Dienstleistung parat – das Logo von Barzahlen ist schon im entsprechenden Menü der Automaten zu sehen (siehe Bildstrecke oben). Sobald die Bezahllösung in die Schweizer Onlineshops kommt, wären Shopper also in der Lage, ihre Einkäufe bar zu bezahlen, indem sie an Schweizer Bahnhöfe gehen.

Die Bezahlung ohne Kreditkarte dürfte vor allem Kunden zusagen, die online keine Daten preisgeben wollen. Laut dem Unternehmen richtet sich das Angebot zudem an junge Menschen, die noch keine Kreditkarte haben.

Pornos und geheime Geschenke bezahlen

Ralf Beyeler vom Vergleichsdienst Moneyland.ch sagt zur «SonntagsZeitung», dass es im Internet zwar bereits die Möglichkeit gebe, per Einzahlungsschein zu bezahlen. Allerdings könnte das System von Cash Payment Solutions schneller sein.

Zudem hat das Angebot noch einen Vorteil: «So eine Bezahlmethode bietet sich an, wenn man nicht will, dass gewisse Einkäufe auf der Kreditkartenabrechnung erscheinen – etwa wenn man auf einer legalen Pornoseite etwas kauft oder ein Geschenk für den Ehepartner eine Überraschung sein soll», sagt Beyeler zu 20 Minuten.

Anbieter muss illegale Nutzung verhindern

Könnte die anonyme Zahlungsmethode auch für dubiose Aktivitäten ausgenutzt werden – etwa für die Bezahlung von Kinderpornos im Dark Web? «Rein theoretisch schon», sagt Beyeler dazu. Aber weil es sich nicht um ein Wallet wie bei Bitcoin oder Twint handelt, könne der Anbieter das verhindern, indem er bei seinen Vertragspartnern sauber prüft, ob die angebotenen Produkte und Dienste legitim sind. Nur wenn die Zahlmethode von Cash Payment Solutions auch in Onlineshops von dubiosen Anbietern integriert wird, könnte sie für illegale Zwecke genutzt werden.

Wann genau die Barzahlungsmethode in der Schweiz verfügbar sein wird, ist noch unklar. Auf der deutschen und österreichischen Website des Unternehmens heisst es, das Angebot sei derzeit nur in Deutschland verfügbar. Als Partner wird auf der Schweizer Website ausschliesslich die SBB aufgeführt.

Nischenagebot

Seitens der deutschen Firma heisst es, man sei mit verschiedenen Schweizer Online- und Detailhändlern im Gespräch: «Dank der nun stehenden Infrastruktur werden Partner wie Onlineshops und verschiedene Rechnungssteller bald folgen», zitiert die «SonntagsZeitung» einen Sprecher.

«Wenn wichtige Player wie Migros, Coop oder K-Kiosk zu Bezahlstellen werden, dürfte das Angebot an Beliebtheit gewinnen», sagt Beyeler zu 20 Minuten. Insgesamt werde die Bezahlmethode aber wohl vorerst ein Nischenangebot bleiben.

(rkn)