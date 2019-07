Die SBB will keine Einheitsgipfeli mehr

Bei Frühaufstehern und Pendlern sind sie beliebt: die SBB-Gipfeli im Speisewagen oder von der rollenden Minibar im Zug. Fast auf dem ganzen SBB-Schienennetz schmecken sie gleich. Denn der Bahnbetrieb setzt überall auf Gipfeli und Brötli der Bäckerei Hiestand-Frischdienst.

Umfrage Soll die SBB bei den Gipfeli auf die Transportwege achten? Ja, für Gipfeli quer durch die Schweiz zu fahren, ist ja sinnlos.

Na ja, sind doch nur Gipfeli.

Das ist mir egal.

Nein, das kommt doch nicht drauf an.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Doch das wird sich bald ändern, denn die SBB will für ihre Speisewagen-Tochter Elvetino die Einheitsgipfeli von Hiestand nicht mehr. «Der Vertrag mit Hiestand endet auf Ende 2019», bestätigt die SBB auf Anfrage. Der Konzern hat daher den Gipfeli-Auftrag öffentlich ausgeschrieben.

Interesse bei regionalen Bäckereien

Der Konzern will aber nicht mehr bloss einen nationalen Lieferanten. Gesucht werden wieder diverse lokale Bäckereien, wie das bereits vor dem Vertrag mit Hiestand der Fall war. Die öffentliche Ausschreibung ist daher in 13 Lose aufgeteilt. So sucht die SBB für die Ladestation Zürich etwa einen Lieferanten, der 268'000 Brötli und Gipfeli jährlich liefert. In Bern liegt die Jahresmenge bei 98'000 Stück, in Basel bei 129'000. Alles in allem sollen die lokalen Bäcker rund 1,1 Millionen Gipfeli und Brötli im Jahr für die SBB backen.

Allerdings heisst das nicht, dass am Schluss auch 13 verschiedene Anbieter beim Auftrag zum Zug kommen. «Die Vergabe mehrerer Lose an denselben Anbieter ist möglich», sagt die SBB. Man wisse aber aufgrund entsprechender Anfragen, dass das Interesse regionaler Bäckereien vorhanden sei.

Hiestand prüft Ausschreibung

Bäckereien können ihr Angebot bis Ende August einreichen. Die neuen Verträge laufen dann ab Mitte Januar 2020 genau drei Jahre lang. Gemäss Ausschreibung besteht Aussicht auf Vertragsverlängerung. Auch Hiestand könnte wieder ein Angebot einreichen, um ein oder mehrer Lose für sich zu gewinnen. «Wir sind am Prüfen der Ausschreibungsunterlagen und grundsätzlich interessiert, die Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten», sagt eine Sprecherin.

Die SBB setzt künftig auch aus ökologischen Gründen auf lokale Bäckereien, denn seit Herbst 2017 karrt Hiesteand jeden Tag die Backwaren quer durch die ganze Schweiz zu den SBB-Logistikstandorten. Ausnahme ist Brig, wo eine lokale Bäckerei liefert. Für Hiestand sind das teils lange Fahrten: Allein die Strecke vom Produktionsstandort in Schlieren nach Genf beträgt 270 Kilometer.

«Ein wichtiger Faktor»

Gegenüber 20 Minuten teilte Hiestand vor zwei Jahren mit, dass für die Ausführung des SBB-Auftrages keine Zusatzfahrten nötig seien, man verfüge über eine effiziente Logistik. Bei der SBB klingt das heute jedoch anders: Ökologische Überlegungen seien beim Entscheid, künftig auf lokale Anbieter zu setzen, «ein wichtiger Faktor» gewesen. «Die SBB und Elvetino wollen damit lange Transportwege vermeiden und die Frische der Produkte gewährleisten», so der Konzern.

Zufrieden mit dem Sinneswandel bei der SBB ist man beim Schweizerischen Bäcker-Confiseurmeister-Verband. «Wir begrüssen die neue Strategie der Dezentralisierung und der Regionalität der SBB im Beschaffungsbereich», sagt Vizedirektorin Claudia Vernocchi. Die Vielzahl an Lieferanten würde die Transportwege kürzen. Zudem profitierten die SBB-Reisenden von der regionalen und handwerklichen Vielfalt bei den Backwaren.

Öffentliche Ausschreibung ist zwingend

Ob die Neuvergabe des Auftrags einen Einfluss auf die Preise der Backwaren hat, ist unklar. Derzeit kostet ein Gipfeli in den 108 Speisewagen und von den Minibars in 30 Eurocity- und Intercity-Zügen 1.90 Franken, ein Schoggi-Gipeli 2.90 Franken. In Sachen Auftragsvolumen hält sich die SBB bedeckt. Gemäss VöB (Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen) müssen Lieferaufträge ab einem Wert von 230'000 Franken zwingend öffentlich ausgeschrieben werden.