In diesen Gemeinden fahren am meisten SUVs

Die Schweiz sei ein regelrechtes Paradies für SUV, schreibt die «Sonntagszeitung». Von 4,6 Millionen registrierten Autos in der Schweiz sind 850'000 Offroader. Die Daten des Bundesamt für Strassen zeigen also: Fast jeder fünfte, in der Schweiz registrierte Personenwagen ist ein SUV.

In Berggebieten kurven durchschnittlich mehr solche «Sport Utility Vehicle» umher als etwa im Mittelland. Geht es jedoch um die luxuriöse Ausführungen der Gefährte – um richtige Geländelimousinen – poppen andere Regionen auf der Landkarte auf. Hier gibt es regelrechte Ballungszentren.

Ballungszentren der luxuriösen Geländewagen

Teure, grosse Schlitten wie der BMW X5, der Audi Q8 oder etwa der Jaguar F-Pace werden auffällig oft in exklusiven Touristenorten umhergefahren. In der Gemeinde Saanen-Gstaad lenken pro 1000 Einwohner 92 Personen einen luxuriösen Offroader. Hohe Quoten haben aber auch die Gemeinden der Zürcher Goldküste: In der dortigen Gemeinde Herrliberg mit 6391 Einwohner sind insgesamt 472 luxuriöse SUVs gemeldet. Auch an den wohlhabenden Küsten des Genfer- und Zugersees sind auffällig viele Offroader registriert.

Während man im Volksmund die Gefährte gerne «Hausfrauenpanzer» nennt, der von «Soccer-Moms» (Fussballer-Mütter) gefahren wird, zeigen die Daten des Astras Gegenteiliges: Je grösser, schwerer und stärker der PW wird, desto seltener sind Frauen als Besitzerinnen eingetragen. So ist der grösste Teil der Halter luxuriöser SUVs männlich.

SUVs haben Gegner

Obwohl, oder vielleicht gerade weil, Schweizer rund 850'000 Offroader durchs Land lenken und die Verkaufszahlen weiterhin wachsen, sind die Gefährte weitum verpönt. Immer wieder gibt es auch Anläufe auf politischer Ebene, die SUV zu verbieten. Während die Halter vom Fahrkomfort, Sicherheit und Geräumigkeit schätzen, prangern die Gegner einen hohen Treibstoff-Verbrauch oder etwa die ausgehende Gefahr gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern an.

So sieht etwa der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) den steigenden SUV-Anteil als Problem: «In der Regel sind SUV grösser und schwerer als andere Fahrzeugkategorien, weshalb sie tendenziell einen höheren Treibstoffverbrauch haben», sagt Sprecher Oliver Kempa. Leider trage der Boom dazu bei, dass der CO2-Ausstoss der in der Schweiz verkauften Neuwagen wieder steige. Um Gegensteuer zu geben, fordert der VCS eine CO2-Abgabe auf Treibstoffe: Damit würden vermehrt energieeffiziente und leichtere Autos verkauft.

(miw)