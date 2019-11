Auf langen Flügen gibts nur noch ein warmes Essen

Deutschlands grösste Fluglinie Lufthansa hat am Mittwoch über anstehende Verpflegungskürzungen auf ihren Flügen informiert. In Zukunft wird auf Langstreckenflügen nur noch eine warme Mahlzeit angeboten – nicht wie bis anhin zwei. Stattdessen bekommen die Reisenden ein kaltes Sandwich vorgesetzt.

Das Angebot in der Business-Class bleibt dabei bestehen. Nur die Holzklasse wird unter der «Weiterentwicklung des Serviceablaufs» leiden, welcher wohl in erster Linie eine simple «Verschlechterung für Kunden in der Touristenklasse» darstellt, wie «Spiegel Online» berichtet.

Laut Branchenkennern werden für ein Menü in der Economy Class rund fünf Euro kalkuliert. In der Business-Class darf es das Doppelte kosten, in der First das Vierfache, also rund 20 Euro pro Mahlzeit. Ausserdem zahlen die Airlines Servicegebühren für die Lieferung des Essens an Bord. Für Fluggesellschaften stellt warmes Essen also ein beträchtlicher Kostenblock dar.

«Kunden wollen nur noch eine Mahlzeit»

Gemäss Lufthansa ist Grund für die Änderung des Serviceangebots ein ab dem 28. November eingeführtes Catering-Konzept der Airline, welches auf allen Langstreckenflügen zur Anwendung kommt. Das Einführen des Sandwiches anstelle einer zweiten warmen Mahlzeit – bei welcher die Fluggäste bislang gar jeweils zwischen zwei Optionen auswählen durften – ist laut Lufthansa das Resultat von Tests.

Die Airline verweist darum auf Kundenwünsche: «Ein Grossteil der Kunden begrüsst die Möglichkeit, die Mahlzeit entweder sofort zu verzehren oder für den weiteren Reiseweg einpacken zu können. Zudem ergibt sich daraus auch ein Umweltaspekt, da weniger Verpackungsmüll anfällt», sagt eine Lufthansa-Sprecherin gegenüber 20 Minuten.

Dass diese «Kundenwünsche» offenbar nur in der Holzklasse bestehen, nicht aber in der Business-Class, erklärt sich die Sprecherin so: «Unser Fokus bei den Testläufen lag auf der Economy-Class.» Immerhin: Neu werden auch die Passagiere in der Touristenklasse in den Genuss eines Gratis-0,5-Liter-Wasserfläschchens kommen. Dieses besteht aus recycelbarem PET und soll wie auch neu verwendete Wegwerfkopfhörer, welche durch ihr leichteres Gewicht zu weniger Kerosinverbrauch führen, die Ökobilanz der Fluggesellschaft aufpeppen.

Konzerntochter Swiss zieht nicht nach

Keine solche «Weiterentwicklung» müssen die Passagiere der Swiss befürchten. «Im Hinblick auf unser Angebot an Speisen und Getränken in der Economy Class auf Langstreckenflüge gibt es bei uns keine Änderungen und es sind aktuell auch keine geplant», so Sonja Ptassek, Mediensprecherin der Swiss auf Anfrage von 20 Minuten.

Bei der Konzerntochter der Lufthansa haben die Gäste der Economy-Class bei der ersten Mahlzeit die Wahl zwischen zwei warmen Menüs, einem für Fleischliebhaber und einer vegetarischen Alternative nach Rezepten aus dem Hause Hiltl in Zürich. Je nach Fluglänge gibt es dann vor der Landung noch einen zweiten Service. «Dieser kann aus einem warmen Snack oder auf Nachtflügen aus einem Frühstück bestehen», so Ptassek. Zu Kostenpunkten machte die Swiss auf Anfrage von 20 Minuten keine Angaben.

