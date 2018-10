Nach US-Crash gibt auch Schweizer Börse nach

Nach dem Absturz an der Wall Street und dem Ausverkauf an den asiatischen Börsen sieht es für den Handelstag auch in Europa zappenduster aus. Der SMI startete kurz nach 9 Uhr mit einem Minus von rund 1,5 Prozent in den Tag. Nach 14 Uhr war das Minus bei rund 2,3 Prozent. Die IG Bank rechnete gemäss den vorbörslichen Indikationen mit einem Taucher von 2,1 Prozent.

In Deutschland verlor der Leitindex Dax zur Eröffnung 1,3 Prozent und fiel auf den tiefsten Stand seit Januar 2017. Der Dax konnte allerdings seine Verluste etwas eingrenzen: Derzeit liegt er noch 0,7 Prozent im Minus bei 11'630,53 Punkten. Der für die Eurozone als Leitindex geltende EuroStoxx 50 sackt derweil um 1,1 Prozent ab. In Paris gibt der CAC40 um rund ein Prozent nach.

Schwarzer Börsentag in den USA

Der New Yorker Aktienmarkt hatte am Mittwoch einen seiner schlimmsten Tage im laufenden Jahr erlebt. Bei den Standardwerten und noch mehr im Technologiesektor standen die Zeichen auf Ausverkauf. Der sich fortsetzende Handelsstreit zwischen den USA und China und die Furcht vor weiter steigenden Zinsen am US-Anleihemarkt setzten den Kursen zur Wochenmitte erneut zu und verstärkten damit die seit einigen Tagen zu beobachtende Abwärtsdynamik.

So brach der technologielastige Nasdaq Composite um 4,08 Prozent ein. Auch der Dow erlebte am Mittwoch einen schwarzen Tag mit einem Verlust von 3,15 Prozent. Dies war der grösste Absturz des Dow Jones seit Anfang Februar. Erst vor einer Woche hatte die Wall Street ein Rekordhoch erreicht. Es gebe keinen konkreten Auslöser für die Kernschmelze, kommentierte Chefaktienstratege Michael McCarthy von CMC Markets.

Trump gibt Fed die Schuld

Allerdings reagierten die Anleger auf die höheren Renditen am Anleihenmarkt, welche festverzinsliche Papiere im Vergleich zu Aktien attraktiver machten. US-Präsident Donald Trump sprach von einer Kurskorrektur und kritisierte zugleich erneut die US-Notenbank Fed: «Ich denke, die Fed ist verrückt geworden.»



IWF-Vorsitzende Christine Lagarde widerspricht Trump nach nach dessen Kritik an Zinserhöhungen der Fed. (Video: Tamedia/AFP)

In den Strudel wurden auch die asiatischen Börsen gezogen: Die Börse in Tokio sackte um 4,2 Prozent ab. Der Aktienmarkt in Schanghai erlitt ein Minus von 4,3 Prozent. Kaum besser erging es der Hongkonger Börse mit einem Rückschlag von 3,8 Prozent. Auch die Börsen in Südamerika hatten Abschläge von rund 3 Prozent hinnehmen müssen.

Zittrige Beine bekamen die Investoren auch durch die Abwertung der chinesischen Währung Yuan. Diese hat die psychologisch wichtige Barriere von 6,9 Yuan pro Dollar durchbrochen. Dies drückte auch die Währungen von anderen Schwellenländern.

(rkn/sas/sda)