Migros erobert mit Frey-Schoggi die USA

Die Migros-Tochter Frey erobert den US-Markt: Die Schweizer Schokolade ist neu in 1900 Shops der Apotheker- und Supermarktkette Walgreens erhältlich. Die Ansage ist klar: «Switzerland's #1 Chocolate Brand» steht gross auf der Schokoladen-Verpackung der Truffes, Mini-Schokoblöcke und Nusstafeln von Frey, die laut der «Aargauer Zeitung» dort erhältlich sind.

«Das ist für uns ein riesiger Schritt, um Frey quer durch die USA als eigenständige Premium-Marke zu positionieren», sagt Migros-Industriechef Walter Huber zur Zeitung. Der Marktforscher Statista beziffert den US-Schoko- und Süsswarenmarkt auf 27 Milliarden Dollar und erwartet ein jährliches Wachstum von mehr als 3 Prozent.

Zwar beliefert die Migros-Industrie US-Supermärkte schon länger mit Schokolade, Rösti und Waschmittel. Bisher jedoch nur mit Eigenmarken, die extra für die jeweiligen Händler hergestellt werden.

Konkurrenz ist gross



Frey als eigenständige Premium-Marke in den USA bekannt zu machen, wird gemäss der «Aargauer Zeitung» nicht ganz einfach. Die Konkurrenz ist gross. Renommierte Marken wie Caffarel oder Ferrero aus Italien, Cadbury aus England oder Storck aus Deutschland stehen in den Walgreens-Regalen direkt neben der Frey-Schokolade. Dazu kommt Schweizer Konkurrenz wie die in Bern hergestellte Toblerone, die zum US-Riesen Mondelez gehört, sowie Ghirardelli, eine US-Tochter des Lindt-Konzerns aus Kilchberg ZH.

Amazon im Visier



Die Migros wurde zudem kürzlich von Amazon auserwählt, Eigenmarken-Produkte im Snack-Bereich herzustellen. Es sei deshalb mittelfristig angedacht, Frey-Produkte auch über Amazon zu verkaufen, sagt Huber zur «Aargauer Zeitung».

