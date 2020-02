Importierte Schoggi – ihr findet, das geht gar nicht

Mit der neuen Milch-Vollnuss-Schokolade der Eigenmarke M-Classic hat die Migros für Aufruhr gesorgt. Denn die Schoggi wird nicht bei der eigenen Schweizer Tochter Chocolat Frey, sondern in Deutschland hergestellt.

Warum die Migros das tut, kommentiert die Detailhändlerin nicht. Bei den 20-Minuten-Lesern hat die Schokolade aus Deutschland für Unverständnis gesorgt, wie ein Blick auf die über 1000 Kommentare zeigt. Die Marketingexperten Adrienne Suvada von der ZHAW und Cary Steinmann geben ihre Einschätzung:



Frage: Ist Schweizer Schoggi besser als andere Schokolade?

Cary Steinmann: «Es sind nicht andere Zutaten, die Schweizer Schokolade so beliebt machen, es ist die Zubereitungsart. Denn Schweizer Chocolatiers sind Pioniere darin: Schliesslich wurde die erste Schokoladenfabrik der Welt in der Schweiz gegründet. Hierzulande wurde auch das Conchieren erfunden. Dabei wird Schokolade stundenlang gerührt, damit sie zart und cremig wird. Die Schweizer wissen also tatsächlich am besten, wie man gute Schokolade herstellt.»



Frage: Führen Detailhändler die Kunden hinters Licht, wenn Eigenmarken aus dem Ausland stammen?

Adrienne Suvada: «Grundsätzlich ist die Deklaration korrekt. Es steht nirgends etwas von einer Schweizer Milchschokolade und es ist auch kein Schweizer Kreuz auf der Verpackung zu sehen. Das sind alles Anzeichen, die für einen Import sprechen. Die Migros befindet sich aber schon seit einigen Monaten in einer negativen Berichterstattung, daher erstaunt es mich nicht, dass die Kundschaft nun so reagiert. Etwas überspitzt gesagt: Wie kann man der Migros noch trauen, wenn sie sogar schon unsere Schokolade im Ausland einkauft? Die schon sensibilisierte Käuferschaft reagiert nun umso empfindlicher.»



Frage: Der Kakao stammt aus dem Ausland, dann könnte man doch gleich die ganze Schokolade importieren?

Cary Steinmann: «Auch gewisse Bestandteile von Uhren werden importiert, deshalb muss noch lange nicht die ganze Uhr importiert werden. Genau so ist es auch bei Schokolade. Schliesslich kommt es auch darauf an, wie die Schokolade hergestellt wird. Zudem besteht Schokolade meistens nicht nur aus Kakao. So gibt es in der Schweiz genügend Milch, da ergibt es Sinn, einheimische Produkte für die Schokolade zu verwenden.»



Frage: Sind die Konsumenten schuld daran, dass Schokolade importiert wird?

Cary Steinmann: «Wenn die Konsumenten nur günstige Produkte wollen, dann wird Ware importiert. Allerdings würde ich sagen, dass der klassische Migros-Einkäufer darauf schaut, dass die Produkte aus der Schweiz stammen, und deshalb auch bereit ist, etwas mehr dafür zu bezahlen.»



Frage: Ist die Qualität von importierten Esswaren schlechter als von einheimischen?

Cary Steinmann: «Dass Produkte aus der Schweiz per se besser sind, stimmt so nicht. Aber es gibt definitiv einzelne Waren aus der Schweiz, die eine bessere Qualität haben, wie Hartkäse oder eben Schokolade.»



Frage: Schadet importierte Schoggi dem Image der Schweiz als Schokoladenland?

Adrienne Suvada: «Problematisch wird es dann, wenn Schweizer Schokolade draufsteht, diese aber im Ausland produziert wird. Längerfristig gesehen, ist es durchaus möglich, dass importierte Schokolade, sofern sie qualitativ schlechter ist, dem Schweizer Schokoladenimage schaden kann. Wir verbinden mit der Schweizer Schokolade auch eine erhöhte Qualität und bezahlen auch deutlich höhere Preise. Importschokolade, die nicht klar als solche deklariert wird, ist ein Problem.»



Frage: Dürfen Detailhändler importieren und sich über den Einkaufstourismus beschweren?

Cary Steinmann: «Mit diesem Vorwurf müssen Detailhändler leben können: Wer importiert und teuer verkauft, kann sich nicht über den Einkaufstourismus aufregen, das ist ein Widerspruch. Gerade bei einem Produkt wie Schokolade, dass in der Schweiz einen hohen Stellenwert hat, verärgert so etwas die Konsumenten.»

