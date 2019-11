Schon ab 250'000 Fr. gibt es neu Negativzinsen

Die Postfinance senkt die Schwelle bei den Negativzinsen: «Bei Kundinnen und Kunden, die nur Liquidität bei uns parkieren, setzen wir den Schwellenwert neu bei 250'000 Franken an. Bei jenen, die aktiv mit uns zusammenarbeiten und eine breite Palette unserer Produkte, Dienstleistungen und Services nutzen, gilt weiterhin ein Schwellenwert von 500'000 Franken», bestätigt Postfinance gegenüber SRF.

Umfrage Wie viel Geld hast Du auf dem Konto? Weniger als 10'000 Franken.

Zwischen 10'000 und 50'000 Franken.

Zwischen 50'000 und 100'000 Franken.

Zwischen 100'000 und 250'000 Franken.

Zwischen 250'000 und 500'000 Franken.

Mehr als 1 Million.

Ich habe gar kein Erspartes.

Keins – ich habe Schulden.

Das verrate ich bestimmt nicht!

Weil sie aufgrund des akutellen Rechtsrahmens keine direkten Kredit- und Hypothekengeschäft betreiben darf, seien die Negativzinsen der Nationalbank für Postfinance besonders einschneidend.

«Stellen sicher, dass traditionelle Zinsdifferenz gegenüber dem Ausland nicht zu stark erodiert»

Weitere Zinssenkungen in wichtigen Währungsräumen könnten die Schweizerische Nationalbank (SNB) derweil in Zugzwang bringen. Die Notenbank legt Wert darauf, dass die Zinsen in der Schweiz stets ein Stück tiefer sind als im Ausland. Andere Zentralbanken haben ihre Zinsen gesenkt, während die SNB den Leitzins zuletzt unverändert bei minus 0,75 Prozent hielt. «Mit dem Negativzins stellen wir sicher, dass die traditionelle Zinsdifferenz gegenüber dem Ausland nicht zu stark erodiert», sagte SNB-Präsident Thomas Jordan Ende Oktober bei einer Veranstaltung in Bern laut Redetext. «Eine weitere Verengung der Zinsdifferenz würde den Aufwertungsdruck auf den Franken erhöhen, was zu tieferem Wirtschaftswachstum und steigender Arbeitslosigkeit führen würde.»

(rab)