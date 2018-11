Verkauft Schwarzenbach sein Luxus-Hotel Dolder?

Von Popstar Justin Timberlake über die Rockväter Rolling Stones bis hin zur US-Talkerin Oprah Winfrey: Kommen Stars und Sternchen nach Zürich, residieren sie in der Regel im Edelhotel Dolder Grand hoch über der Stadt. Besitzer des Fünfsternehotels ist Urs Schwarzenbach. Doch vielleicht nicht mehr lange. Der Milliardär und Kunstsammler will das Hotel offenbar verkaufen, wie der Finanzblog «Inside Paradeplatz» schreibt.

Umfrage Soll Schwarzenbach das Dolder verkaufen? Ja, sonst ist der Ruf des Hotels in Gefahr.

Nur wenn er wirklich Geld braucht.

Nein, Schwarzenbach ist wichtig für das Dolder.

Ist mir egal.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Schwarzenbach soll für das Dolder 1,5 Milliarden Franken verlangen. Die Verkaufsgerüchte würden derzeit in Polo-Kreisen die Runde machen, schreibt der Blog. Schwarzenbach selber ist im Milieu des Luxus-Pferdesports unterwegs. Der Milliardär soll den Verkauf ernsthaft prüfen. «Zumindest geht das in der Polo-Szene um», sagt ein Insider zu «Inside Paradeplatz». Vor ein paar Jahren hat Schwarzenbach noch rund eine halbe Milliarde Franken in die Renovation des Hotels gesteckt.

«Gerücht ist falsch»

Laut Sacha Wigdorovits, PR-Berater von Schwarzenbach, sei an den Gerüchten nichts Wahres dran. «Seit der Neueröffnung 2008 hat Herr Schwarzenbach immer wieder Anfragen erhalten, ob er das Dolder Grand verkaufen wolle», sagt Wigdorovits. Schwarzenbach habe dabei stets gesagt, dass er sich erst an den Verhandlungstisch setzen werde, wenn ein seriöser Interessent komme, der zum Hotel und zur Stadt Zürich passe und bereit sei, 1,5 Milliarden Franken zu bezahlen. Aber nur, wenn er zuvor die Ernsthaftigkeit seines Angebots dadurch untermauere, dass der potenzielle Käufer eine Sicherheit in Höhe von 10 Millionen Franken leiste. «Das war bisher nie der Fall, und deshalb ist auch das Gerücht falsch, das Dolder Grand werde demnächst verkauft», erklärt Wigdorovits.

Tatsächlich könnte Schwarzbach aber derzeit Geld brauchen. Denn er hat gigantische Steuerschulden. Im Oktober hat das Bundesgericht eine Beschwerde des Milliardärs gegen die Nachbesteuerung von nicht deklarierten Einnahmen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit im Bereich des Kunst- und Antiquitätenhandels abgewiesen. Jetzt muss Schwarzenbach 270 Millionen Franken an das kantonale Steueramt Zürich zahlen.

Auch mit den Zollbehörden liegt Schwarzenbach im Clinch. Vor einigen Wochen hat ebenfalls das Bundesgericht entschieden, dass der Kunstsammler die Mehrwertsteuer von 11,4 Millionen Franken nachzahlen muss. Schwarzenbach soll Kunstobjekte nicht verzollt oder deren Preis bei der Einfuhr zu niedrig angegeben haben.

(dob)