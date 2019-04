Schweizer reissen sich um Einfamilienhäuser

Die Nachfrage nach Einfamilienhäusern in der Schweiz boomt – trotz teils hoher Quadratmeterpreise. Die zum Verkauf stehenden Immobilien waren im letzten Jahr deutlich weniger lang im Internet ausgeschrieben als in den Vorjahren. Gleichzeitig ist die Zahl der angebotenen Häuer stark gestiegen. Das geht aus der aktuellen Online Home Market Analysis (OHMA) von Homegate und der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) hervor. Das Immobilienportal gehört wie 20 Minuten zu Tamedia.

Peter Ilg vom Swiss Real Estate Institute der HWZ sieht drei Gründe für den Boom: «Erstens fiel 2018 das gesamtwirtschaftliche reale Wachstum mit 2,5 Prozent so hoch aus wie seit acht Jahren nicht mehr. Zweitens haben sich die Befürchtungen, dass die Zeit der Negativzinsen bald zu Ende geht, verflüchtigt. Die ausserordentlich tiefen Hypothekarzinsen bleiben noch länger bestehen.» Drittens sei Sparen aufgrund der tiefen Zinsen nach wie vor uninteressant, so Ilg.

Genf ist am teuersten

Obwohl die Preise in vielen Regionen leicht gestiegen sind, boomt die Nachfrage. Mit Abstand am teuersten sind die Einfamilienhäuser laut Homegate in der Region Genf: In den Vorstädten mussten Käufer für einen Quadratmeter Wohnfläche 10'300 Franken aufwerfen. 2017 waren es noch 10'200 Franken gewesen. Halb so viel zahlte man in den Agglomerationen der Regionen Espace Mittelland und Ostschweiz. Am zweitteuersten waren die Häuser in den Vorstädten mit 8700 Franken pro Quadratmeter in der Region Innerschweiz, gefolgt von 8400 Franken in der Region Zürich.

Im letzten Jahr standen insgesamt 34'314 Einfamilienhäuser in der ganzen Schweiz zum Verkauf. Das sind gut 10 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Besonders deutlich nahm die Anzahl inserierter Einfamilienhäuser im Tessin zu, gefolgt von der Nordwestschweiz und Zürich. Lediglich in der Region Genf war die Zahl erneut deutlich rückläufig.

Weniger lange im Netz ausgeschrieben

Gleichzeitig waren Inserate für die zum Verkauf stehenden Häuser schweizweit weniger lang im Internet ausgeschrieben. Die Dauer ging im Schnitt um 14 Tage auf 81 Tage zurück. 2016 waren es noch 104 Tage gewesen. In Kombination mit dem höheren Angebot dokumentiere dies die anhaltend steigende Nachfrage nach Einfamilienhäusern, schreibt Homegate in einer Mitteilung.

Am schnellsten gehen die Häuser in der Region Zürich weg. Dort waren die Inserate im Schnitt nach 48 Tagen aus dem Netz verschwunden. Mit einer Dauer von 64 Tagen liegt die Nordwestschweiz auf Platz zwei. Zwar verkürzte sich die Zeit auch in den Regionen Waadt/Wallis und Tessin. Dennoch blieben in den Regionen Häuser fast doppelt so lange online ausgeschrieben wie in der Region Zürich. Als einzige Region legte die Dauer in der Ostschweiz zu (siehe Bildstrecke).