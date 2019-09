Schweiz muss bei Boeing-Zulassung USA vertrauen

Die Schweiz hat laut dem «SonntagsBlick» bei der Wiederzulassung des Unglücksfliegers Boeing 737 Max durch die Amerikaner keine Möglichkeit, als den US-Behörden zu vertrauen. Wenn die Amerikaner für ein neues Flugzeug grünes Licht gäben, folgten die Europäer bei der Easa nämlich meist kurze Zeit später. Und dies, obwohl die US-Flugaufsicht FAA sowie Boeing-Ingenieure bei der Boeing 737 Max geschlampt haben sollen.

Der amerikanische Flugzeugbauer steckt in der Krise: Eine Boeing 777-300 der Swiss hebt in Zürich ab. (27. August 2019) (Bild: Keystone/Christian Merz) Der amerikanische Flugzeugbauer steckt in der Krise: Eine Boeing 777-300 der Swiss hebt in Zürich ab. (27. August 2019) (Bild: Keystone/Christian Merz)

Es bestehe ohnehin ein bilaterales Abkommen für die gegenseitige Anerkennung von Flugzulassungen, hiess es zudem in der Zeitung. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt Bazl habe obendrein gar keine Kapazitäten, eigene Prüfungen mit Ingenieuren durchzuführen. «Die Schweiz kann nichts machen. Die Kapazitäten sind schlicht nicht vorhanden», sagt Luftfahrtexperte Max Ungricht in der Zeitung. In der Schweiz gebe es beim Bazl nur acht Personen, die Flugzeugzulassungen prüften - in den USA arbeiteten für die Flugaufsicht dagegen rund 1300 Prüfer.

(roy/sda)