So schlecht sind Schweizer Airlines und Flughäfen

Weder die Swiss noch die Schweizer Flughäfen können mit der Weltspitze mithalten. Während die Schweizer Airline durchschnittliche Noten erhält, gehören die Flughäfen Zürich und Genf weltweit zu den 30 schlechtesten Airports. Das ist das Resultat einer Auswertung von Airhelp. «Im internationalen Vergleich schneiden die Schweizer Airports und die Swiss schlecht ab», sagt Philipp Strässle von der Fluggasthilfe-Plattform.

Umfrage Fliegen Sie häufig? Nein, ich fliege nicht gern.

Nein, ich schaue auf die Umwelt.

Ich fliege ab und zu.

Ja, ich fliege ständig.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Konkret: Die Schweizer Airline belegt im Ranking der besten Fluggesellschaften den Platz 36. Insgesamt hat Airhelp 72 internationale Airlines im Bereich Pünktlichkeit, Servicequalität und Bearbeitung von Entschädigungsforderungen etwa bei Verspätung oder Annullierung eines Fluges miteinander verglichen. Auf Platz eins liegt wie schon im Vorjahr Qatar Airways.

Flughafen Genf weit abgeschlagen

Auch die Schweizer Airports gehören nicht zur Weltspitze. Der Flughafen Zürich belegt von insgesamt 132 bewerteten Airports den Rang 87 im Ranking der besten Flughäfen. Bewertet wurden Pünktlichkeit, Servicequalität sowie Essens- und Einkaufsoptionen.

Der Flughafen Genf gehört mit Platz 106 gar zu den 30 schlechtesten Airports weltweit. Der beste Schweizer Flughafen ist der EuroAirport Basel-Mülhausen auf Rang 77. Auf Platz 1 liegt der Flughafen Hamad in Doha.

Welche Airlines und Flughäfen sich jeweils in den Top 5 befinden, sehen Sie im Video oben.

«Das ist so nicht tragbar»

Doch warum schneiden die Swiss und die Schweizer Flughäfen so schlecht ab? «Das liegt unter anderem daran, dass es im letzten Jahr in der Schweiz so viele Flugverspätungen und -ausfälle gab wie nie zuvor», erklärt Strässle von Airhelp. Schuld sei vor allem der extreme Marktkampf, der spätestens seit den Pleiten von Air Berlin, Niki oder Germania tobe.

Laut Strässle haben sich viele Airlines auf die frei gewordenen Start- und Landerechte an Flughäfen gestürzt – obwohl für die Nutzung diese Slots nicht genügend Flugzeuge samt Besatzung vorhanden waren. Die Folge: Viele Fluggesellschaften lassen lieber Flüge ausfallen und legen aufeinanderfolgende Verbindungen zusammen, so Strässle. «Dadurch können die Airlines ihre Slots zwar halten, doch ihre Passagiere sehen sich mit Verspätungen und Flugausfällen konfrontiert, und das ist so nicht tragbar.»

«Infrastruktur kann nicht mithalten»

Wie die Swiss auf Anfrage mitteilt, ist die Pünktlichkeit von verschiedenen Faktoren abhängig. «Insbesondere in Zürich sind die ungünstigen Wetterbedingungen in Kombination mit den komplexen Betriebskonzepten des Flughafen Zürich, welche die Kapazitäten im Flugbetrieb stark reduzieren, eine Hauptursache für Verspätungen», sagt eine Sprecherin.

Grundsätzlich könne die Infrastruktur der europäischen Flughäfen nicht mit dem Wachstum in der Aviatik-Industrie mithalten kann. «Herausfordernde externen Faktoren wie Wetter, mangelndes Personal bei den europäischen Flugsicherungen oder Streiks sowie ein allgemein hohes Flugaufkommen in Europa sind zusätzliche, wesentliche Ursachen für Verspätungen», so die Sprecherin weiter.

«Wir ruhen uns nicht aus»

Der Flughafen Zürich teilt 20 Minuten mit, dass der Airport für seine Qualität bei den Reisenden weltweit sehr beliebt sei. Das hätten bereits diverse internationale Auszeichnungen belegt. «Wir ruhen uns aber nicht auf diesen Lorbeeren aus, sondern investieren stetig in den Erhalt des hohen Qualitätsstandards am Flughafen Zürich», so eine Sprecherin.

Die teils angespannte Situation an den Schweizer Flughäfen macht auch Piloten immer wieder zu schaffen. Wie das klingt, sehen Sie im Video: