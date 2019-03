Schweizer E-Bolide soll 170'000 Euro kosten

Piëch Mark Zero heisst der neue E-Flitzer und er kommt aus Zürich. Dahinter steckt Toni Piëch, Sohn des langjährigen VW-Lenkers Ferdinand Piëch und von Marlene Porsche. Steht Swiss Made nun auch für schnelle Elektro-Autos? 20 Minuten war live an der Enthüllung des Prototypen am Auto-Salon in Genf dabei.