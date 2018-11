Darum kams zur Razzia in Schweizer Banken

Razzia bei Schweizer Banken: Die Wettbewerbskommission (Weko) nimmt Schweizer Finanzinstitute ins Visier. Sie startete am Dienstag eine zweitägige Razzia bei den Banken Credit Suisse (CS), PostFinance und UBS sowie bei den Kreditkartenfirmen Aduno und Swisscard. Die Firmen sollen Apple Pay und Samsung Pay zugunsten von Twint (siehe Box) boykottiert haben.

Mobile Payment wird kaum genutzt

Laut dem Swiss Payment Monitor der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist Twint in der Schweiz die beliebteste mobile Bezahllösung. Allerdings werde Mobile Payment im Laden generell noch sehr selten genutzt. Der Anteil beträgt derzeit 1,5 Prozent, mehr als die Hälfte der Zahlungen findet in bar statt. Debitkarten machen 19 Prozent der Zahlungen im Geschäft aus.



Wie das Unternehmen mitteilt, hat die Weko auch die Büros von Twint durchsucht. Die Firma schreibt, sie sei erstaunt über dieses Vorgehen, zumal die Weko gegenüber Twint selbst gar keine Vorwürfe erhoben habe. Ein Sprecher des Unternehmens weist zudem daraufhin, dass die Weko den Zusammenschluss von Paymit und Twint Ende 2016, wodurch Finanzinstitutionen wie die CS und UBS zu Hauptaktionären wurden, bewilligt habe.

Was geschah bei den Razzien?

Vertreter der Weko gingen am frühen Dienstagmorgen zusammen mit der Polizei und einer Amtsperson unangemeldet in die Büros der betroffenen Firmen. Dort machten sie Kopien von allen Dokumenten auf Papier, Festplatten, Laptops oder Handys, die die Untersuchung betreffen könnten. «Das war ein chirurgischer Eingriff, wir kamen nur und nahmen, was wir brauchten – danach konnten die Unternehmen normal weiterarbeiten», sagt Olivier Schaller, Vizedirektor der Weko, zu 20 Minuten. Die Razzia bei allen Firmen dauerte insgesamt zwei Tage.

Wie lautet der Vorwurf?

Die Weko hat den Verdacht, dass sich CS, PostFinance, UBS, Aduno und Swisscard zu einem Boykott der Bezahllösungen Apple Pay und Samsung Pay abgesprochen haben. Statt dieser internationalen Anbieter hätten die Institute die Schweizer Lösung Twint bei ihren Kreditkarten bevorzugt.

Warum ist das ein Problem?

Falls es wirklich einen Boykott gab, wäre das eine unzulässige Wettbewerbseinschränkung. Credit Suisse, UBS und PostFinance gehören zu den grossen Aktionären von Twint, es könnte also im Interesse der Unternehmen sein, der eigenen Lösung einen Vorteil auf dem Schweizer Markt zu verschaffen.

Wie kam die Weko zu diesem Verdacht?

Olivier Schaller von der Weko sagt dazu nur: «Wir haben Informationen bekommen, die uns Anlass geben, den Fall zu untersuchen.» Aus welcher Quelle die Informationen stammen, will er zum Schutz der betroffenen Personen nicht verraten.

Was wären die Konsequenzen?

Sollte sich der Verdacht bewahrheiten und die Weko stellt einen gravierenden Verstoss gegen das Schweizer Kartellgesetz fest, könnte den Firmen eine hohe Busse drohen. Laut Schaller könnten die Unternehmen mit einem Betrag von bis zu 10 Prozent des in der Schweiz erzielten Umsatzes der vergangenen drei Geschäftsjahre belastet werden. Die Credit Suisse etwa macht in der Schweiz pro Jahr rund 5,5 Milliarden Franken Umsatz. Es wäre also eine Busse von 1,7 Milliarden Franken denkbar.

Was sagen die Firmen?

Die verdächtigten Unternehmen geben sich zuversichtlich, dass sich die Vorwürfe als haltlos erweisen werden. Das schreiben etwa CS, PostFinance und Swisscard in ihren Stellungnahmen. Bei der CS heisst es zudem, die Bank verhandle seit Monaten mit Apple, Samsung und Google über die Einführung ihrer mobilen Zahllösungen. Die UBS schreibt, sie habe 2016 versucht, mit Apple Pay eine Einigung zu finden, was aber gescheitert sei. Swisscard, die zu 50 Prozent der CS gehört, betont, dass ihre Kunden bereits seit längerem Apple Pay (November 2016) und Samsung Pay (August 2017) nutzen könnten.

Wie ernst ist es wirklich?

Auch wenn sich die betroffenen Firmen locker geben, ist das Vorgehen der Weko nicht zu unterschätzen. Denn nach Kartellgesetz muss die Kommission bereits Anhaltspunkte für einen Verstoss haben, bevor sie eine Untersuchung einleitet. «Wir untersuchen, was in den letzten zwei Jahren geschehen ist», sagt Schaller von der Weko. Wie lange die Ermittlungen dauern werden, ist unklar.

Was ist mit anderen Anbietern?

Nicht Gegenstand der Untersuchung der Weko ist unter anderem der Kartenherausgeber Cembra Money Bank. Diese bietet zwar auf vier Kreditkarten Samsung Pay an, aber nicht Apple Pay. Cembra gibt unter anderem für die Migros die Cumulus-Kreditkarte heraus. Auch bei Migros-Konkurrentin Coop können Kunden mit der Supercard-Kreditkarte Apple und Samsung Pay nicht nutzen. Vorläufig fokussiere sich die Untersuchung auf Banken, die mit Twint zusammenarbeiteten, sagt Olivier Schaller von der Weko zur Nachrichtenagentur SDA. Das müsse aber in Zukunft nicht so bleiben.