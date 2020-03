Schweizer Börse startet mit Plus von 1,7 Prozent

An den Aktienmärkten herrscht weiter Panik – doch der Schweizer Leitindex SMI konnte sich vom schwarzen Montag bereits etwas erholen. Am Dienstag notierte er zum Börsenstart ein leichtes Plus von 1,7 Prozent.

Umfrage Investieren Sie an der Börse? Nein. Die Börse ist was für Zocker.

Wenn ich das Geld hätte, würde ich es tun.

Ja, ab und zu mal.

Ja, sicher. Nur wer Risiken eingeht, gewinnt auch.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Asiens Leitbörse in Tokio hingegen verlor am Dienstag in Folge der massiven Kursverluste in New York weiter an Boden. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte sackte anfangs um mehr als 660 Punkte ab. Er konnte dann jedoch wieder aufholen. Gut eine Stunde nach Handelsbeginn notierte das Börsenbarometer einen Abschlag von noch 282,15 Punkten oder 1,4 Prozent bei 19'416,61 Zählern. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,2 Prozent und lag bei 1372 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag ein Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 5,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,9 Prozent auf 103,23 Yen und stagnierte bei 6,9441 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,5 Prozent höher bei 0,9296 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,3 Prozent auf 1,1410 Dollar und zog um 0,3 Prozent auf 1,0608 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,5 Prozent auf 1,3068 Dollar.

(fpo)