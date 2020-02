Schweizer Börse fällt unter 10'000 Punkte

Das Coronavirus hält die Schweizer Börse auch zum Wochenschluss fest im Griff. Erstmals seit Oktober notiert der Leitindex wieder unter der mehr psychologisch als charttechnisch wichtigen Marke von 10'000 Punkten.

Dies löse bei den Anlegern angesichts der zunehmenden Sorgen im Zusammenhang mit der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus weitere Abgaben aus, heisst es am Markt. Die Hoffnungen auf eine zeitliche und räumliche Begrenzung der Ausbreitung des Coronavirus würden sich zusehends zerschlagen.

Schlechteste Woche seit Finanzkrise

Dem Leitindex droht eine seiner schlechtesten Wochen seit der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren. Damit beläuft sich das Minus des SMI inzwischen auf rund 10 Prozent. Dass es im Verlauf zu einer Stabilisierung kommt, sei eher unwahrscheinlich. Fundamentaldaten interessierten die Marktteilnehmer kaum mehr, sagt ein Händler. Möglicherweise sei dies nun der «finale Washout», sollten die Zentralbanken am Wochenende den Markt und die Weltwirtschaft stützende Massnahmen beschliessen, sagt ein anderer Börsianer.

Der SMI notiert um 09.24 Uhr um 2,32 Prozent tiefer bei 9'969 Punkten. Damit ist der bisher aufgelaufene Jahresgewinn mehr als ausradiert.

Rot dominiert

Auch die anderen europäische Börsen, wie zuvor schon die Märkte in Asien, verbuchen massive Einbussen. In Frankfurt verliert der DAX 3,4 Prozent, der CAC40 in Paris 2,9 Prozent und der FTSE in London 2,3 Prozent. Zum Franken notiert der Euro etwas leichter auf 1,0631 und auch der Dollar gibt auf 0,9649 Franken etwas ab.

An der SIX liegen alle SLI-Werte im Minus. Am stärksten geht es mit den Titeln von Temenos (-4,1 Prozent), Lonza (-4,0 Prozent), AMS (-3,5 Prozent), Partners Group (-3,3 Prozent) und Zurich (-3,2 Prozent) bergab. «Die Anleger nehmen dort Gewinne mit, wo sie noch welche haben», sagte ein Händler.

Nervosität steigt



Die Marktteilnehmer werden immer nervöser: Der SMI Volatilitätsindex (VSMI), das Angstbarometer der Börse, schnellte um 12 Prozent hoch auf 30 Punkte. So hoch war der Index seit vier Jahren nicht mehr.

«Ob dies schon Panik ist, weiss ich nicht. Aber wenn man den Volatilitätsindex betrachtet, ist es wohl nicht mehr weit», sagte ein Händler.

Grossbanken unter Druck

Unter Druck stehen auch die Grossbanken Credit Suisse und UBS (je -2,9 Prozent). Aber auch zyklische Werte wie ABB, Sika (je -2,8 Prozent) und Adecco (-2,4Prozent) werden arg gebeutelt. Die Aktien Swiss Life sacken nach Zahlen um 3,1 Prozent ab.

Besser als der Markt schlagen sich Schindler (-1,0 Prozent) und Sonova (-1,3 Prozent). Die als defensiv eingestuften Schwergewichte Nestlé (-1,7 Prozent) und Roche (-1,9 Prozent) verlieren weniger als zwei und Novartis rund 2,7 Prozent.

