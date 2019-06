Schweizer Börse kratzt an der 10'000er-Marke

Der Schweizer Leitindex SMI steigt und steigt: Am Dienstag kletterte er auf das neue Allzeithoch von 9958 Punkten. Was passiert als nächstes?

Knackt der SMI in Kürze erstmals die Marke von 10'000 Punkten?

«Dass er sie bald knacken wird ist wahrscheinlich, ob dies aber noch diese Woche der Fall sein wird, kann niemand sagen», sagte Aktienspezialist der Grossbank UBS, Stefan Meyer, zu 20 Minuten. Wichtig für die Börsen ist im Moment vor allem, welche Signale die weltweit wichtigen Notenbanken zur weiteren Zinsentwicklung geben.

Was ist bei den Notenbanken los und wie treiben sie die Aktien an?

Am Dienstag erklärte Mario Draghi, Chef der Europäische Zentralbank (EZB), sein Institut werde wieder mehr Geld in die Euro-Zone pumpen, falls sich der Konjunkturausblick nicht verbessere. Das heisst konkret: Die EZB könnte die Zinsen weiter senken oder mit den Aufkauf von Anleihen erneuern. Das wiederum treibt die Aktien an. Denn die Anleger erwarten dadurch wieder mehr Auftrieb für die schwächelnde Wirtschaft. Die US-Notenbank Fed wird am Mittwochabend mit ihrem Zinsausblick erwartet. Auch für sie gehen Banken davon aus, dass sie Zinssenkungen nicht ausschliessen wird.

Wie wichtig ist die Marke von 10'000 Punkten?

«Rein mathematisch bedeuten die 10'000 Punkte nichts», sagt UBS-Experte Stefan Meyer. Psychologisch habe die Marke aber für Anleger eine grosse Bedeutung: «Sie ist ein positives Signal und gibt zusätzliches Vertrauen, zudem bringt sie kurzfristig weitere Fantasie in den Markt.»

Wie läuft es in der Wirtschaft?

Das Wachstum verlangsamt sich weltweit und auch in der Schweiz. Während der Privatkonsum in der Schweiz gegenüber Vorjahr relativ stabil bleiben dürfte, wird sich sowohl die Investitions- als auch die Exportnachfrage in diesem Jahr abschwächen, erklärt Alex Rohner von der Bank Safra Sarasin. Was zudem Unsicherheit bringt und die Wirtschaft belastet ist auch der Handelsstreit zwischen den USA und China. Gefragt sind deshalb an der Börse vor allem sogenannte defensive Aktien, die nicht konjunkturabhängig sind: Die Titel des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé sowie die Pharmatitel Novartis und Roche. Diese drei Aktienpapiere sind ohnehin die Schwergewichte des Schweizer Leitindex, zusammen machen sie nämlich rund ein Drittel seines Wertes aus.

Lohnt es sich, jetzt in Aktien zu investieren?

Der Schweizer Leitindex SMI steigt schon seit mehreren Wochen unentwegt. «Die Aktienmärkte sind nicht günstig bewertet», sagt Alex Rohner. Der Analyst von der Bank Safra Sarasin betont aber, dass wegen der vergleichsweise hohen Dividendenrendite von Aktien im Vergleich zum Renditen am Anleihenmarkt viele Investoren sich am Aktienmarkt engagieren. Denn der grösste Teil der europäischen Anleihen verbucht im Moment eine Negativrendite.