Schweizer Firma entlässt in Rumänien 650 Leute

Der Schweizer Schuhhersteller Rieker entlässt alle 647 Mitarbeiter in seinem Werk im westrumänischen Lugosch. Das Unternehmen zieht sich nach 20 Jahren aus dem Land zurück, wie die «Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien» berichtet. Der Grund: Es gebe dort zu wenige und auch zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte, so die Stellungnahme von Rieker-Chef Markus Rapp.

«Ungefähr 65 Prozent unserer Mitarbeiter pendeln zur Fabrik mit elf Bussen aus den nahe liegenden Ortschaften. Einige Mitarbeiter werden sogar aus 70 Kilometern Entfernung hierhergebracht, was ebenfalls hohe Kosten verursacht», sagt der Rieker-CEO. Ausserdem seien die Energiekosten gestiegen, allein in den letzten drei Monaten um 35 Prozent.

Nordafrika und Asien

Die Kündigungen erfolgen per Ende April. Rieker stehe mit den lokalen Behörden in engem Kontakt, potenzielle neue Arbeitgeber sollen neue Jobs direkt den Mitarbeitern des Schuhwerks anbieten.

Rumänien hatte in den letzten Jahren einen immer geringeren Anteil an der Gesamtproduktion des Rieker-Konzerns. Die dort eingestellten Kapazitäten sollen auf die bestehenden Werke in Tunesien, Marokko und Vietnam verteilt werden. «Rieker wird anstelle von Rumänien keinen neuen Standort eröffnen», sagt Rapp.

