Schweizer Magazin verärgert US-Forscherin

«Sie nennt sich selber Mistress of Machines, hat ein Tattoo auf dem Arm und hält Vorträge mit tiefem Ausschnitt und eng anliegenden Lederimitat-Hosen.» So beginnt das Porträt über Kate Darling, das die Schweizer Wirtschaftszeitschrift «Bilanz» letzte Woche publiziert hat.

Die Roboter-Ethikerin am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston ist eine von 100«Digital Shapers», die laut der Zeitschrift bei der Digitalisierung ganz vorne mit dabei sind und die Welt der Zukunft prägen.

«Falls ihr dachtet, es gebe keinen Sexismus mehr»

Darling erforscht, wie die Gesellschaft mit neuen Technologien interagiert, welche Beziehungen Menschen zu Robotern aufbauen oder ob Roboter Rechte haben sollten. Die studierte Juristin wuchs in Basel auf und doktorierte an der ETH in Zürich.

Auch auf Twitter ist die 36-Jährige aktiv, sie hat mehr als 15'000 Follower. Dort machte sie letzten Freitag denn auch ihren Unmut über den Artikel kund: «Eine grössere Schweizer Zeitung hat gerade ein Porträt über mich veröffentlicht, in dem es um meinen Ausschnitt geht. Nur für den Fall, dass ihr dachtet, es gebe keinen Sexismus mehr», schrieb sie.

A major Swiss newspaper just published a profile of me that talks about my cleavage. Just in case you thought sexism was over.– Kate Darling (@grok_) 27. September 2018

«Bilanz» reagiert sofort

Die Reaktion der «Bilanz» folgte prompt. Schon kurze Zeit nach dem Tweet passte sie den Artikel über Darling an und entschuldigte sich bei der Wissenschaftlerin. «Wir wollen keine sexistische Sprache verwenden und sind bemüht, uns in Zukunft zu verbessern», schrieb die Zeitschrift. Die Passage zum Ausschnitt und den engen Hosen wurde aus dem Text entfernt. Darling war besänftigt und bedankte sich sogleich für die schnelle Antwort.

Thank you @bilanz for the prompt response, I appreciate it. ?? https://t.co/YcttJge5s7– Kate Darling (@grok_) 27. September 2018

(fko)