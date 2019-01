Schweizer Steuerchefs feiern jährlich Superparty

Hochrangige Mitarbeiter der Steuerverwaltung von Bund und Kantonen treffen sich jährlich zu einer zweitägigen Fachtagung. Dabei soll es sich aber eigentlich um eine Megaparty handeln, wie der Finanzblog «Inside Paradeplatz» schreibt. Bezahlen muss das feuchtfröhliche Treiben der Steuerzahler.

Konkret: Pro Teilnehmer fällt eine Gebühr von 450 Franken an. Die Kosten übernehmen laut Angaben des Organisators sowohl die kantonalen Steuerverwaltungen als auch die Eidgenössische Steuerverwaltung. Sie delegieren jährlich die rund 200 Steuerchefs. Insgesamt belaufen sich die Kosten damit auf mindestens 90'000 Franken. Zudem fallen beim Veranstaltungskanton weitere Kosten an. Die Konferenz findet jedes Jahr in einem anderen Kanton statt.

Galadiner mit Bühnenshow

Besonders ausschweifend soll das Fest im September 2017 ausgefallen sein. Es fand im Kreis 5, dem Partyviertel der Stadt Zürich, statt. Gastgeber war in jenem Jahr die Steuerverwaltung der Kantons Zürich. Auf der Gästeliste: Spitzenvertreter der Schweizer Steuerszene, darunter der Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker.

Offiziell heisst der Anlass «Jahresversammlung der Schweizerischen Steuerkonferenz SSK». Doch gearbeitet wurde offenbar kaum, wie der Finanzblog schreibt. In Zürich standen Netzwerken, Apéros und Essen im Zentrum. Am Abend ging es nach Zürich-Oerlikon zum Galadiner mit dekorierten Tischen, vielen Menü-Gängen und Showeinlagen auf der Bühne. Danach war eine «Bierschwemme» angesagt. Am zweiten Tag war nach einem entspannten Morgen das Mittagessen im Zürcher Technopark der Höhepunkt zum Schluss.

Organisator verteidigt sich

Beim Organisator SSK handelt es sich um einen in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannten Verein. Dessen Präsident Jakob Rütsche verteidigt die Kosten für den Anlass: «Die Tagungskosten sind im Vergleich mit anderen Steueranlässen mit Netzwerkcharakter als eher günstig zu bezeichnen.» Die Finanzdirektion von Zürich teilte gegenüber «Inside Paradeplatz» zudem mit, dass «der fachliche Austausch unter den Vertreterinnen und Vertretern der Kantone über die gesamten zwei Tage im Vordergrund» stehe.





