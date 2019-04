Keiner isst mehr bio als Schweizer

Mehr als die Hälfte der Schweizer legt täglich oder mehrmals in der Woche Bio-Lebensmittel in den Einkaufswagen. Im Schnitt kaufte jeder Schweizer im vergangenen Jahr für 360 Franken Bio-Lebensmittel ein, im Vorjahr waren es noch 320 Franken gewesen. Damit kommt die Schweiz auf einen weltweiten Rekord, wie Bio Suisse am Mittwoch mitteilte.

Der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln stieg 2018 erstmals auf über 3 Milliarden Franken. Er wuchs um 13,3 Prozent, so Balz Strasser, Geschäftsführer von Bio Suisse. Wie schon

im Vorjahr legte die Westschweiz am stärksten zu. Der Marktanteil liegt in der ganzen Schweiz bei rund 10 Prozent. Das heisst, jedes zehnte Produkt ist bio.

7100 Schweizer Biobauern

Spitzenreiter ist dabei das Bio-Ei mit einem Marktanteil von 27,6 Prozent (+ 9%). Dicht darauf folgt Frischbrot mit 25,3 Prozent (+ 16%). An dritter Stelle stehen Gemüse, Salate und Kartoffeln mit 21,8 Prozent (+ 10,2%).

Unter den Detailhändlern erzielte Coop den grössten Bio-Umsatz: Er stieg im vergangenen Jahr um 16 Prozent auf 1,4 Milliarden Franken. Migros steigerte den Verkauf von Bio-Lebensmitteln um 11 Prozent auf 990 Millionen Franken. Unter den Schweizer Bauern gibt es derzeit 7100 Betriebe, die aktuell nach den

Richtlinien von Bio Suisse arbeiten. Auf

Anfang 2019 kamen 370 Betriebe dazu.