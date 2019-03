Schweizer können bald mit Debitkarte online shoppen

Ob Sneakers bei Zalando, eine Kaffeemaschine bei Galaxus oder den Fernseher bei Amazon – auch Schweizer Konsumenten kaufen wie wild in Onlineshops ein. Dafür zücken sie in der Regel ihre Kreditkarte. Der fällige Betrag wird dann erst Ende Monat fällig.

Umfrage Würden Sie mit einer Debitkarte online einkaufen? Klar, das ist doch super.

Nur wenn ich dem Onlineshop vertraue.

Niemals, das ist mir zu unheimlich.

Was ist eine Debitkarte?

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Bald soll das Zahlen in Onlineshops erstmals auch mit einer Debitkarte möglich sein. Die Kreditkartenfirma Visa testet ein entsprechendes Produkt. «In der Schweiz wird die Karte Visa Debit später in diesem Jahr auf den Markt kommen», sagt Stefan Holbein, Chef von Visa Schweiz, zu 20 Minuten. Auch auf mobilen Geräten wie etwa einem Smartphone soll sie einsatzfähig sein.

Veraltete Technologie

Zahlt der Konsument im Onlineshop mit der neuen Karte, wird der Betrag im Unterschied zur Kreditkarte umgehend dem Konto des Karteninhabers belastet. Die Karte soll die jetzige Visa-Debitkarte V Pay ersetzen, die sich bis heute auf das Bezahlen an Terminals und den Geldbezug am Automaten beschränkt. In der Schweiz weit verbreitet ist auch die Maestro-Debitkarte von Mastercard.

Laut Holbein sind onlinefähige Debitkarten in vielen Ländern rund um die Welt schon lange weitverbreitet. «Die Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, Österreich und die Benelux-Staaten sind die Ausnahmen.» Visa habe nun aufgrund der Nachfrage von Konsumenten, Banken und Händlern entschieden, auch in der Schweiz mit Visa Debit eine Debitkarte einzuführen, mit der Karteninhaber online bezahlen können.

UBS mischt mit

Eine Herausgeberin von Kredit- und Debitkarten ist die UBS. Die Grossbank teilt mit: «Die Debitkarten der Schweizer Banken sind heute technisch nicht bereit, um damit online einzukaufen.» Dies habe primär mit der Kartennummer zu tun, die aus historischen Gründen ein anderes Format als dasjenige der Kreditkarten aufweist. Die Grossbank bestätigt nun: «UBS und weitere Schweizer Banken entwickeln zusammen mit Visa und Mastercard onlinefähige Debit-Produkte.» Ob auch die Credit Suisse die Karten anbieten wird, ist unklar. Die Bank will sich nicht dazu äussern.

Bankexperte Benjamin Manz vom Vergleichsdienst Moneyland.ch geht davon aus, dass die Banken eine technische Umstellung bisher bewusst nicht forciert haben: «Eine Rolle hat sicher auch gespielt, dass Kreditkarten für die Banken deutlich lukrativer sind als Debitkarten.» Grund sind die Gebühren: Händler müssen bei einer Transaktion mit einer Kreditkarte teils hohe Gebühren an die Bank zahlen. «Bei einer Debitkarte wie etwa der Maestro-Karte sind diese Gebühren in der Regel wesentlich geringer.»

Vorsicht bei unbekannten Onlineshops

Skeptisch gegenüber einer onlinefähigen Debitkarte zeigt sich Malte Polzin. Der E-Commerce-Experte sieht zwar einen Vorteil darin, dass Zahlungen gleich erledigt sind und der Konsument so mehr Transparenz hat. «Doch das Geld ist weg vom Konto, noch bevor der Konsument seine Ware erhalten hat.» Das sei besonders dann unangenehm, wenn man mit einem Onlineshop noch keine Kauferfahrung gemacht habe.

Für Polzin ist es daher fraglich, ob Schweizer Konsumenten mit einer Debitkarte auf die grosse Einkaufstour im Netzt gehen werden. «Das Sicherheitsbedürfnis ist sehr gross. Rund drei Viertel der Schweizer Konsumenten bevorzugen noch immer Bestellungen auf Rechnung.» Visa betont allerdings, dass bei Missbrauch die Bank als Kartenherausgeberin haftet. Das sei nicht anders als bei den Kreditkarten.