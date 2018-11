Fürs iPhone XS arbeiten Schweizer 5,4 Tage

Das neue iPhone XS mit dem kleinsten Speicher ist mit 1199 Franken ein teurer Spass. Dennoch: Schweizer müssen im Schnitt nur 5,4 Tage arbeiten, bis sie sich das neue Gadget kaufen können. In Deutschland dauert es mit gut 11 Tagen doppelt so lange. Das zeigt eine Berechnung des Vergleichsdienstes Verivox.

Umfrage Finden Sie das neu iPhone XS zu teuer? Ja, das ist viel zu teuer.

Es geht, es ist ja auch ein Computer.

Ist mir egal.

Nein, das iPhone ist doch gar nicht so teuer.

Im weltweiten Vergleich liegen nur Monaco und Liechtenstein vor der Schweiz. Insgesamt sind die Unterschiede teils gross. In Europa arbeiten etwa Ukrainer rund 188 Tage oder rund 35-mal so lange wie die Schweizer. Im afrikanischen Mosambik dauert es durchschnittlich über drei Jahre, in Niger sogar rund vier Jahre, bis man das Geld für ein neues iPhone zusammenhat.

In welchem Land die Bewohner am wenigsten lang für das iPhone XS arbeiten müssen, sehen Sie in der Bildstrecke oben.

Schweizer kommen moderate Preise entgegen

In der Liste der Top 10 sind die Länder mit den höchsten Bruttonationaleinkommen pro Kopf. Doch nicht nur das Einkommen variiert, sondern auch die Kosten der Geräte. «Neben ihren vergleichsweise hohen Einkommen kommen den Schweizer Konsumenten auch die im Verhältnis moderaten Preise entgegen», sagt Christoph Biveroni von Verivox.

So zahlen die Schweizer Apple-Kunden mit 1199 Franken weniger für das iPhone XS mit 64 Gigabyte Speicher als in Deutschland, wo es umgerechnet 1314 Franken kostet. In Frankreich sind es 1321 Franken und in Italien 1360 Franken. Am günstigsten ist das iPhone Xs in Kanada und in den USA mit umgerechnet 1056 Franken, wie Verivox schreibt. Die Unterschiede lassen sich laut Verivox vor allem auf Steuern und Zölle zurückführen.

Keine niedrigeren Preise für Wenigverdiener

Die Berechnungen zeigen, dass in Ländern mit niedrigeren Bruttonationaleinkommen nicht auch die Preise niedrig sind. In Marokko und Bolivien kostet ein iPhone XS über 1500 Franken. Den höchsten Preis zahlen Kunden mit 1632 Franken in Guinea-Bissau. «In wirtschaftlich schwächeren Ländern setzt Apple teilweise auf ein anderes Sortiment. Die Verkaufspreise werden aber nicht reduziert», so Biveroni.

(dob)