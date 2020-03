Schweizer shoppen online für 10 Milliarden Franken

Neue Kleider und Schuhe sowie alles fürs Handy: Mode und Heimelektronik kaufen die Schweizer am liebsten online. So haben Herr und Frau Schweizer 2019 für insgesamt 10,3 Milliarden Franken im Internet eingekauft.

Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Zunahme von 8,4 Prozent, wie der Verband des Schweizerischen Versandhandels (VSV) in einer Medienmitteilung schreibt. Lebensmittel haben die Schweizer aber eher weniger online gekauft: Nur 2,8 Prozent des Gesamtvolumens seien hier im Netz eingekauft worden.

Einheimische Shops beliebter

Die Schweizer Onlineshops sind stärker gewachsen als die ausländischen Internetshops. 8,3 Milliarden Franken wurden in den einheimischen Onlinehandel investiert. Nur 2 Milliarden flossen an ausländische Plattformen, wie der VSV schreibt. Die Menge der Kleinwarensendungen aus Asien sei erstmals seit vielen Jahren sogar gesunken.



Durchgeführt wurde die Erhebung vom VSV in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut GfK und der Schweizerischen Post. Als Inlandsumsatz galten dabei in Schweizer Franken verkaufte Artikel inklusive einer Retourniermöglichkeit in der Schweiz sowie im Normalfall einer .ch-Domain.

